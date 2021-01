Les frères Bogdanoff vont être jugés pour “escroquerie” sur un millionnaire (révélations)

Un millionaire souffrant de troubles bipolaires, aurait été escroqué par les frères Bogdanoff pour l’avoir impliqué dans le projet avorté de relancer leur célèbre émission de science-fiction « Temps X ». Ils sont renvoyés en correctionnelle.

Le juge d’instruction à Paris a exigé un un procès pour « escroquerie sur personne vulnérable » contre les jumeaux Igor et Grichka Bogdanoff et quatre autres personnes, et ce après trois ans d’enquête.

« Tous avaient manifestement trouvé en cet homme la poule aux œufs d’or à même de leur procurer des fonds sous couvert de projets totalement ou partiellement chimériques », a annoncé le magistrat dans son ordonnance du 17 décembre que l’AFP a pu se procurer, ce mercredi 6 janvier. LD People vous en dit plus.

Malade depuis plusieurs années, Cyrille P., ancien hôtelier de 53 ans, s’était suicidé au cours de l’enquête, le 31 août 2018, depuis les falaises d’Etretat en Normandie.

Et Igor et Grichka Bogdanoff, que cet homme appelait respectivement. Frère premier et Frère absent, avaient déjà été mis en examen pour cette affaire deux mois plus tôt.

Connus pour leur transformation physique pour le moins atypique, ainsi que leur publications scientifiques remises en question, refuse de parler d’escroquerie.

C’est un ancien proche qu’ils mettent en cause aussi fils de diplomate franco-congolais surnommé Frère sombre, qui a également été renvoyé devant le tribunal.

Il s’agit d’une « véritable machination » selon le juge qui pense de son côté que Cyrille P. a été victime de ces trois personnes, qui lui ont fait « miroiter des investissements extraordinaires » : relancer le projet Temps X, un film promotionnel à propos de la République démocratique du Congo ou meme le fait d’acheter un hélicoptère Gazelle, spécialement pilotable par Igor.

Visiblement ayant des soucis financiers, il avait même réussi à convaincre Cyrille P. de lui reprendre pour 750 000 € la moitié de sa villa parisienne, en indivision et sans pouvoir s’ y installer.

Homme plutôt d’accord à l’époque, avait d’ailleurs remis 160 000 € en liquide et signé pour 1,5 million d’euros de chèques durant l’hiver 2017-2018.

Mais la banque, alerte a de suite bloqué les versements constatant un premier cercle de profiteurs potentiels.

Ces profiteurs étant un avocat et sa fille ont été également renvoyés devant le tribunal. Ils auraient abusé de Cyrille P en dilapidant toute sa fortune dans la production d’un film : Le fruit de l’espoir.

Le parquet souhaitait abandonner finalement les poursuites car le film avait tout de même été produit et même diffusé par la suite. Et les frères bogdanoff faisaient aussi partie du casting.

Même si les frères Bogdanoff contestent ce renvoie devant la justice, ils se réjouissent » toutefois « que la qualification d‘ abus de faiblesse à l’encontre de leur ami ait été enfin abandonnée ». « Ils n’ont en effet bénéficié d’aucun enrichissement personnel » ont annoncé leurs avocats Mes Edouard de Lamaze et Éric Morain.