Les Lardons : La meilleure façon surprenante de les cuire sans four, ni poêle !

Les lardons sont des incontournables de la cuisine française. Dans beaucoup de plats, ils sont présents et ajoutent une pointe de salé, de croquant voire de fondant. Pourtant, ce n’est pas toujours évident de les cuisiner comme il convient. Généralement cuits à la poêle, il arrive bien souvent qu’ils soient trop cuits ou même brûlés. Mais c’est là que votre magazine LDPeople intervient pour vous livrer des astuces infaillibles. Des techniques pour faire cuire vos lardons à la perfection se trouvent dans la suite de cet article. Des techniques exclusives car elles ne nécessitent pas de four traditionnel ou de poêle.

Cuire ses lardons, une aventure parfois désastreuse

Les lardons s’utilisent dans de très nombreuses recettes. Surtout en hiver, il est la vedette des plats qui tiennent au corps. La tartiflette notamment, ne saurait s’en passer. Mais à toutes les saisons, les lardons sont aussi les stars de nos quiches ou encore de nos pâtes à la carbonara. Pourtant, il faut avouer que l’on se débrouille souvent pour oublier ces précieux lardons sur feu. En un rien de temps, ils se retrouvent trop cuits. Et si l’on est trop pressé de les sortir du feu, ils sont difficiles à mâcher. Comment donc faire pour ne pas perdre de temps en cuisine et réussir la cuisson de ses lardons ? LDPeople vous a dégoté des méthodes infaillibles pour cuire les lardons de toutes vos recettes à la perfection. Des méthodes qui ne nécessitent donc, ni four traditionnel, ni poêle.

Des méthodes infaillibles pour un taux de réussite absolu

La première technique consiste à utiliser son four à micro-ondes. Vous le savez peut-être mais il est un allié efficace pour vous faire gagner du temps en cuisine. Par exemple, vous n’avez qu’à enfermer des pommes de terre dans un Tupperware adapté. Ajoutez un fond d’eau et lancez l’appareil à pleine puissance pendant 4 minutes. Difficile à croire mais vos pomme de terre seront parfaitement cuites ! Et bien LDPeople vous propose une méthode similaire pout faire cuire vos lardons au four à micro-ondes. Il vous suffit alors de place une feuille de papier absorbant sur une assiette adaptée au micro-ondes. Sur le papier, disposez vos lardons. En seulement deux minutes à 750 watts, vos lardons seront prêts à être ajouter à n’importe laquelle de vos recettes !

Mais il est possible que certains de nos lecteurs ne soient pas des amateurs du micro-ondes. Aussi, LDPeople a pensé à eux en proposant ensuite une alternative qui ne prend pas d’appareils électriques en compte. Il vous suffira alors d’une casserole et d’un peu d’eau. Pour exécuter cette technique, placez vos lardons dans le fond de votre casserole. Recouvrez ensuite vos lardons d’eau et laissez cuire à feu doux. Vérifiez régulièrement la couleur de ces derniers pour vous assurer de ne pas trop les cuire. Une fois qu’ils sont blancs, c’est prêts. Vous en serez donc pas forcément contraint de porter l’eau à ébullition. Cela dépendra de la composition de vos lardons, si ils sont très salés ou non.

Alors, pour quelle technique de cuisine allez-vous opter pour réussir la cuisson de vos lardons ?