Les Mamans (6ter): Tiziana complètement métamorphosée, son incroyable amincissement de 24 kilos

Il y a peu, les téléspectateurs du programme Les Mamans sur 6 TER, ont pu faire la connaissance de Tiziana, une jeune maman de 26 ans. Dès lors, les fans de l’émission ont découvert une femme à l’histoire émouvante. Déjà à l’époque, la candidate parlait de ses problèmes de poids. Et elle expliquait avoir l’ambition de perdre plus de 40 kilos dans les prochains temps. Tiziana avait même pris la décision de se faire placer une ” sleeve “ afin de modifier son apparence. Aujourd’hui la candidate de l’émission, affiche son étonnant changement physique. En effet, Tiziana a déjà perdu plus de 20 kg. LD People revient sur l’histoire de cette jeune femme à la volonté de fer !



Tiziana : une participante marquante du docu- réalité « Les Mamans



Des changements de vie radicaux



Lorsque les téléspectateurs découvrent cette jeune femme, ils sont rapidement émus par son parcours. En effet, Tiziana est passée par des épreuves très difficiles dans sa vie. Maman de deux enfants, Mathéo et Myllena, la jeune femme connaît également quelques problèmes de santé. En effet, elle pèse plus de 100 kg pour 1m55. Dès lors, cette surcharge pondérale lui devient insupportable. Depuis son plus jeune âge, Tiziana connaît de gros problèmes de poids. Pourtant, elle a décidé de prendre les choses en main.



Ainsi, la participante de la série Les Mamans a pris la décision de se faire aider par les médecins. Et surtout, elle a décidé de radicalement changer sa manière de s’alimenter. Après quelques mois, Tiziana revient donc au-devant de la scène. Et elle affiche un changement radical. Puisque aujourd’hui, la mère de famille a déjà perdu 24 kilos grâce à l’opération et une hygiène de vie remaniée. Elle est donc heureuse de présenter sa nouvelle silhouette. LD People revient sur ces déclarations.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tiziana 👉 #lesmamans6ter (@tiiziiana_mm)

Un véritable tournant salvateur



Sur les réseaux sociaux, Tiziana partage sa véritable métamorphose avec ses 23 000 abonnés. Et le résultat est très étonnant. En effet, la jeune femme a entamé de profonds changements physiques. Les deux clichés publiés sur son compte Instagram montrent le résultat surprenant de cette opération. D’ailleurs Tiziana reconnaît que cela lui a véritablement sauvé la vie. Lorsqu’elle regarde ses anciennes photos, la mère de famille n’en revient pas du chemin accompli. ” J’admets aujourd’hui avoir honte d’être allé jusque-là pour avoir le déclic et prendre l’une des meilleures décisions de ma vie. Je me sens tellement plus heureuse, épanouie. Cette opération m’a sauvé la vie. Au-delà de l’apnée sévère que je faisais, des douleurs aux jambes pour me porter toute la journée, je revis dans ma vie de femme. Dans ma vie de couple “.



Dans ce message publié sur les réseaux sociaux, Tiziana annonce également qu’elle est loin de vouloir s’arrêter là. Car elle a bien l’intention de poursuivre ce processus. Car il lui reste un objectif à atteindre. Celui de perdre encore quelques kilos afin de se sentir parfaitement bien dans sa peau. Mais le travail accompli jusqu’à aujourd’hui est déjà totalement surprenant. Les fans de l’émission Les Mamans lui souhaitent donc beaucoup de courage pour poursuivre cette véritable renaissance après des années très difficiles. Comme quoi, dans la vie, rien ne semble impossible avec la volonté et la détermination. Tiziana livre donc ici un bel exemple de courage et affiche sa motivation sous les applaudissements de sa communauté.