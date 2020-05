Les Marseillais: Une ancienne candidate de télé-réalité dans la casting? Elle s’exprime

Les Marseillais vs le reste du Monde: La télé-réalité a pris des proportions complément folles ces dernières années. Rien qu’entre les Ch’tis et les Marseillais, les fans sont comblés. Et encore mieux, ils vont se réunir encore pour un cross over des plus dingues. Et lors de ce cross over, une ancienne candidate pourrait faire son grand retour. Avez-vous déjà une petite idée ? Vous saurez tout de cette dernière rumeur qui fait le tour de la toile. Car la principale intéressée s’est exprimé à ce propos et le suspense est à son comble !

La nouvelle saison de l’émission pourrait surprendre les fans

La candidate en question a déjà participé aux Marseillais en Australie. Les rumeurs battent leur plein pour tenter de connaitre les prochains candidats sélectionnés au casting. Les Marseillais contre le reste du monde, vont réunir des candidats populaires. le producteur du show a fait allusion au retour de deux candidates mais rien n’est certain. Il s’agit de Rawell et Rania, les deux sœurs jumelles. À la suite de cette annonce pleine de suspense, les fans se demandent si une autre candidate phare de l’émission pourrait elle aussi revenir.

Voilà quelques indices pour vous aider à deviner de qui il s’agit. La candidate a eu une romance rapide avec Paga. Et elle n’est pas restée très longtemps lorsqu’elle participe à la troisième saison de « Les Marseillais vs le reste du Monde ». C’est une belle brune dynamique qui participe aussi à La bataille des couples pour la deuxième saison du show. Une belle brune qui était en couple avec un certain Bastien, lui aussi connu de la télévision mais pour avoir été un aventurier. Alors ? Vous avez deviné ? Avec tous ces indices, vous avez forcément son prénom en tête ou sur le bout de la langue ! Il s’agit en effet de Julia !

Julia Morgante de retour ?

Julia Morgante pourrait faire son grand retour lors du cross over le plus mythique de la télé-réalité. Confiné avec sa mère, la jeune femme se donne à fond dans le sport. Elle partage sur son compte Instagram son quotidien rythmé des séances de sport en compagnie de sa mère. En tant que professeure de sport, la maman de Julia est très bien placée pour faire faire de l’exercice à sa fille.

Et lorsque les fans questionnent Julia sur son retour à la télévision, elle sait faire monter le suspense. Il est à son comble lorsqu’elle partage cette question dans sa story Instagram. Car Julia se contente de répondre que les fans verront bien en regardant l’émission. Elle ne semble pas prête à donner de réponse précise. Mais le fait qu’elle partage cette question dans sa story n’est-il pas un signe ?

Le suspense est à son comble !

Très active sur les réseaux sociaux, les publications qu’elle poste ne laisse aucun indice quant à sa future participation au show. Les photos de Julia mettent en avant le sport, le sport, encore le sport mais aussi les tenues de sport. Et aussi les maillots de bains de temps en temps. Toujours soucieuse d’être la plus naturelle possible, son charme fait des ravages dans le cœur de ses fans. Et Julia ne manque pas de féliciter sa maman pour toute l’attention qu’elle reçoit. Car selon elle, elle ne serait pas ce qu’elle est sans sa mère. Une relation complice unit la mère et sa fille. Et au milieu de tout le sport que les fans peuvent voir sur son compte Instagram, Julia n’oublie pas de mettre sa mère à l’honneur.

Celle qu’elle appelle « Mumu » représente tout pour la jeune femme. Ça c’est une certitude qui ne connaît pas de suspense. Et pour le reste, nous allons devoir attendre pour savoir si Julia est décidée à rejoindre Les Marseillais contre le reste du monde, nouvelle saison.