Les Marseillais : Scoop ! une ancienne candidate s’est convertie à l’Islam, elle ne l’avais jamais dit…

Les Marseillais sont plein de surprises. Avec tous les candidats et les candidates qui ont été affiliés de près ou de loin à ce programme, le public a de quoi faire. Aujourd’hui, c’est une jeune femme qui a participé à plusieurs émissions qui nous intéresse. Les Marseillais Vs le reste du monde ainsi que La Villa des cœurs brisés. Mais la première fois qu’elle apparaît dans ce genre de programme, c’est dans Friends Trip. Vous avez peut-être déjà deviné de qui il s’agit ? LDPeople vous explique tout dans la suite de l’article.

Une vedette de télé-réalité qui se convertit à l’Islam

Cette ancienne vedette des Marseillais passe pour la première fois à la télévision en 2014. Pour ne pas faire durer le suspense, il s’agit de la belle Fidji Ruiz. La jeune femme a également était présente dans La Bataille des couples ou encore dans Moundir et les apprentis aventuriers. La télé-réalité faisait partie de son quotidien. Mais depuis quelques temps, elle semblait prendre ses distances avec ce domaine. A-t-elle d’autres projets en tête ? N’a-t-elle plus le temps de se consacrer à cela ? La jolie brune est en train de tourner une page du grand livre de sa vie.

D’ailleurs, pour que ses abonnés ne soient tout de même pas perdu dans tout cela, elle a proposé à ses fans de leur poser des questions auxquelles elle répondrait par vrai ou faux. Et c’est à cette occasion que les presque 2 millions d’abonnés Instagram de Fidji Ruiz ont appris qu’elle était devenue musulmane. Le 18 janvier 2021, elle avoue à ses fans que cela fait plusieurs mois qu’elle est devenue musulmane. Mais qu’elle n’avait pas le cœur d’en parler de son propre chef puisque la religion est une chose si personnelle. Ce qu’elle eut ajouter en revanche, c’est qu’elle est heureuse de pouvoir apprendre tous les jours à être meilleure.

Les Marseillais c’est fini pour Fidji Ruiz ?

L’ancienne candidate des Marseillais est en couple avec Anas, un très beau jeune homme. Lui aussi est musulman et un jour, Fidji Ruiz espère bien qu’il demandera sa main et qu’ils fonderont une famille. Car si son désir d’être mère est bien présent, elle s’y refuse hors mariage. Dans la suite des échanges avec ses abonnés, les fans de la belle tentent d’en apprendre plus sur ses origines. Elle explique alors que c’est une question délicate, même pour elle. Car certaines questions, elle n’ose pas les poser à sa mère. En effet, la grand-mère maternelle de Fidji est partie beaucoup trop tôt. La grand-mère adoptive de l’ancienne candidate des Marseillais est marocaine et ce n’est que 10 ans en arrière qu’elle apprenait qu’elles n’étaient pas réellement de la même famille. Pour le reste, son père a des origines espagnoles et certainement des liens avec l’Amérique du Sud.

Sans plus de précisions, les fans de Fidji Ruiz peuvent constater qu’elle est un très beau mélange de cultures et d’horizons. De quoi continuer de les fasciner ! Mais bien qu’ils soient en admiration devant l’ancienne candidate des Marseillais, ils en se lassent pas de dire d’Anas et elle qu’ils forment un couple superbe.