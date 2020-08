Les Marseillais VS le reste du monde: guerre totale des clans? Jessica Thivenin met les pendules a l’heure !

Les Marseillais de W9 n’ont jamais formé une véritable équipe. En tous cas pour cette cinquième saison des Marseillais vs Le Reste du Monde. C’est même la guerre au sein du groupe mais Jessica Thivenin a décidé de rappeler ses troupes à l’ordre.

On dirait que Jessica Thivenin a pris la position de leader pour coordonner les différents candidats de la célèbre émission de télé-réalité de W9. C’est d’ailleurs chez elle qu’elle les recevait tous. Pour cette occasion très spéciale, elle leur a même offert un barbecue.



Depuis le tournage de cette cinquième saison qui s’annonce des plus sulfureuses, les rumeurs vont bon train. Il semblerait que les relations entre les candidats aient été pour le moins explosives. Les candidats ont quitté le plateau de tournage et les clashs sont désormais sans répit sur les réseaux sociaux. La tribu des Marseillais aurait même éclaté en plusieurs clans pendant le tournage. Difficile de parler de solidarité entre les membres du groupe, voire de famille. Car ce ne sont que des conflits, des rivalités et des coups bas qui auraient été le quotidien des candidats. Mais pour y voir plus clair dans cette histoire, il faut encore attendre la diffusion de cette saison, qui débutera le lundi 31 août à 18h50.

Manon Marsault, l’ennemie de Carla Moreau

D’après les informations qui ont filtré sur les réseaux sociaux des candidats, tout aurait commencé entre Manon Marsault et Carla Moreau. Les deux jeunes femmes se seraient livré une véritable guerre au point de former deux clans dans le groupe. C’est d’ailleurs Manon Marsault, qui est par ailleurs la femme de Julien Tanti, qui a fait des aveux sur son propre compte instagram. C’était en juillet dernier: “Carla et moi on ne se parle plus pour des raisons que vous verrez à la diffusion…”

“Il n’y a pas de team chez nous.”

Aux vues des différentes rumeurs qui s’en sont suivies sur les réseaux sociaux, Jessica Thivenin a pris les choses en main et a voulu mettre les choses au clair. C’est donc chez elle qu’elle a convié tous les candidats. Pour l’occasion, elle leur a organisé un barbecue. Seul le couple de Julien Tanti et Manon Marsault a fait faux bond mais pour une bonne excuse : les deux tourtereaux étaient partis en vacances très loin, à Dubaï. Quiqu’il en soit, Jessica Thivenin s’est montrée on ne peut plus clair : elle a rappelé qu’elle n’avait pas de problème avec Carlo Moreau, Maëva Ghennam ou d’autres. Sur Instagram, elle a d’ailleurs exprimé la même idée dans une story : “Il n’y a pas de team chez nous. Je veux pas entendre le mot de team.”

Peu de temps après, Angele Salentino a tenu le même discours en s’adressant aux internautes : “Arrêtez vos délires de team, de clans. On est les Marseillais, on est une famille. Oui des fois ça ne va pas car on se dit les choses. On n’est pas des hypocrites. Quand on est une grande famille, on règle les problèmes. Quand on est une grande famille, il y a des quiproquos, des problèmes… Mais il n’y a pas de clan“. Simple buzz avant la diffusion de l’émission ou véritable champ de bataille ? Pour savoir si ces dernières déclarations sont vraies, il faudra encore patienter jusqu’au 31 août.

