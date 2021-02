Les nouvelles mesures du gouvernement sont imminentes, quelles décisions pourrait prendre Emmanuel Macron

Le coronavirus plonge le monde dans des situations dramatiques. Mais l’arrivée des vaccins et les restrictions commencent à faire effet sur la circulation du virus. Le Président de la République a alors fait savoir qu’il annoncerait de nouvelles mesures au début du mois de mars.

Le coronavirus impose de nouvelles mesures pour le mois de mars

Très prochainement, nous saurons donc si les annonces prévues vont alléger ou renforcer les restrictions déjà en place. Votre magazine LDpeople fait le point avec vous dans cet article. Le coronavirus nous mène la vie dure mais il n’est pas hors de contrôle. Nous sommes donc à même d’imaginer un allégement des restrictions sur le territoire. D’après le gouvernement, la dernière semaine de février permettra de faire la lumière sur les prochaines décisions. Si la situation sanitaire se dégrade, des mesures plus incisives seront mises en place. Mais d’après les données, les cas de coronavirus en France tendent à baisser, lentement mais sûrement.

Quelles sont les annonces qui vont être faite au mois de mars ? Seront-elles positives ou négatives ? Les Français sont dans l’attente et n’osent pas espérer le meilleur. En effet, l’année passée nous a appris à préférer se préparer au pire. Des rumeurs d’annulation des vacances, de couvre-feu à 16h ou de troisième confinement fleurissent encore sur les réseaux sociaux. Mais le discours officiel se veut rassurant, bien qu’au conditionnel. Le gouvernement français fait en sorte d’éviter autant que cela sera possible l’option du confinement. L’Etat fait avant tout appel au sens de la responsabilité des Français.

Des mesures moins contraignantes ou plus contraignantes ?

Alors si les annonces sont positives, qu’elles pourraient-elles être ? Car il est difficile d’envisager la fin du couvre-feu dans l’état actuel des choses. Lors du compte-rendu du porte-parole du gouvernement ce 17 février, il était clair que la France n’était pas sortie d’affaire. Les variants sont de plus en plus nombreux et les systèmes hospitaliers sont très tendus. Néanmoins, certains espèrent que les appels du monde de la culture et de la restauration ont été entendus. Les annonces pourraient alors concerner des aménagements pour une réouverture en douceur ?

COVID-19 : Emmanuel Macron se laisse « 8 à 10 jours » pour relâcher ou resserrer les restrictions sanitaires (AFP). — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 19, 2021

Le pire des scénario est lui aussi sur la table. En effet, lors de sa réunion avec des élus ce vendredi 19 février, Emmanuel Macron se laisser « huit à dix jours » pour « décider si on resserre ou si on peut relâcher les contraintes ». Les resserrer est donc également une option, LDpeople en convient. Néanmoins, cela faisait bien longtemps que d’évoquer un relâchement des mesures n’avait pas été évoqué. Mais les tendances statistiques de la pandémie sont à la hausse ses deniers jours. Olivier Véran, la ministre de la Santé, déplorait justement ce phénomène. La barre des 20 000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus est dépassée depuis le 18 février alors qu’elle avait tendance à descendre la semaine précédente.

Une perspective peu réjouissante

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, préparé déjà le terrain ce 31 janvier. Indiquant que « la tendance n’est malheureusement pas à desserre la contrainte ». Comment envisager des mesures plus sévères alors ? Car le reconfinement ne sera que l’ultime recours du gouvernement. Un couvre-feu avancé ? Un confinement ponctuel, seulement le week-end ? La fin des d’épatements autorisés entre les régions ? Ou encore la fermeture des écoles ? Des mesures qui ne seront pas au goût des Français mais que les circonstances imposent. Mais si elles sont de courtes durées, elles pourraient être mieux acceptées. En effet, nombreux partisans de la stratégie « zéro Covid » se font entendre. Ils exigent des mesures radicales mais courtes et ciblées contre le coronavirus. Est-il encore possible de changer de stratégie à l’heure actuelle ?

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, des mesures locales sont prises dans les Alpes-Maritimes, avec un confinement les deux prochains week-ends. Qui et quels endroits sont concernés?#ApollineMatin pic.twitter.com/v7JSeFKoIb — RMC (@RMCinfo) February 23, 2021

Le nœud de cette crise sanitaire qui crée tant d’angoisse chez la population c’est justement le fait de manquer de certitude. L’absence de visibilité sur l’avenir et l’incertitude constante favorise l’anxiété. Mais prendre des décisions sur le long terme pourrait s’avérer fatal. Le coronavirus ne se comporte pas comme un virus connu jusque là. La situation est inédite et les actions sont donc amenées à être rapides, ponctuelles et évolutives. Au début du mois de mars, LDpeople espère donc que les annonces d’Emmanuel Macron puissent soulager les Français. Et dans tous les cas, elles seront misent en place pour la santé de tous. Voilà tout ce que nous pouvons nous dire pour avaler la pilule.