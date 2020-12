Les Pâtes : Ces 10 énormes erreurs que nous faisons tous pour leurs cuissons (vous êtes tous concernés)

Vous pensez être une Reine ou un Roi de la pâtes ? Aujourd’hui, la rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi il est possible qu’en réalité, il est très probable que vous commettiez des erreurs de débutant en cuisant vos pâtes. Explications.

Erreur 1 : Rincer les pâtes

C’est une erreur assez fréquente, mais il faut savoir qu’il ne faut jamais passer les pâtes sous l’eau. En effet, cela enlèverait tout le gluten dont a besoin la sauce pour s’accrocher. Si vous faites cela, la sauce restera au fond du plat. Mais ce n’est pas tout, elles perdent également leur amidon et donc de leur souplesse.

Erreur 2 : L’huile

Ne touchez surtout pas à l’huile lorsque vous faites des pâtes. En effet, l’huile ne va servir à rien car elle ne se mélange pas à l’eau et donc reste à la surface. L’huile va alors empêcher la sauce d’adhérer, elle ne s’utilise que lorsque vous avez une très grande quantité.

Erreur 3 : Le temps de cuisson

Lorsque vous en achetez, vous avez le temps de cuisson au dos. Mais attention, il ne faut pas prendre en compte le temps de cuisson indiqué sur le paquet, il faut toujours ôter deux minutes à la recommandation. Pourquoi ? La réponse est toute simple. Lorsque les pâtes sont à moitié cuites, et que vous ajoutez la sauce, vous pouvez terminer la cuisson dans la poêle.

Erreur 4 : Egoutter complètement les pâtes

L’eau de cuisson est surnommé “le liquide doré” en Italie et ce liquide justement, il faut en garder un petit peu. En effet, jeter la totalité de l’eau de cuisson dans l’évier est un peu vu comme un sacrilège. Nous vous conseillons de garder environ un verre de 200 ml environ, que l’on prendra soin de mélanger avec la sauce afin de l’émulsifier. Ce jus de cuisson va permettre à la sauce de “s’accrocher” aux pâtes et de rendre le repas délicieux.

Erreur 5 : Saler avant que l’eau ne soit chaude

Il ne faut jamais mettre le sel avant que l’eau ne soit chaude. En effet, salez une fois que l’eau s’est mise à bouillir pour qu’il puisse se dissoudre correctement. Il est conseillé de mettre 7 grammes pour 100g de pâtes environ.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MesRecettesFaciles.fr (@mesrecettesfacilesandco)

Erreur 6 : L’eau froide

Il ne faut jamais mettre les pâtes dans l’eau froide. Il faut que l’eau soit à une température supérieure à 80° pour que la cuisson se fasse et pour que les pâtes ne collent pas.

Erreur 7 : Une casserole trop petite

Vous devez cuire vos pâtes dans un volume d’eau important pour éviter qu’elles ne collent entre elles. Plus elle est grande, mieux c’est.

Erreur 8 : Verser la sauce sur les pâtes directement dans l’assiette

Pour un goût savoureux, il est important les égoutter en conservant un peu de l’eau de cuisson qu’on ajoutera à la sauce qui aura été réchauffée parallèlement à la cuisson des pâtes. On mélange cette eau à la sauce en mélangeant énergiquement puis on verse les pâtes cuite sur la sauce.

Erreur 9 : Laisser les pâtes reposer dans la passoire

Quand on prépare des pâtes, une fois qu’elles sont cuites, on en profite souvent pour préparer la sauce… et on laisse nos pasta dans la passoire ! Mauvaise idée : pour se venger, ces dernières vont devenir toutes collantes !

Erreur 10 : Ne pas remuer les pâtes

Dès que vous ajoutez les pâtes à la casserole, vous devez immédiatement les remuer pour éviter qu’elles ne collent entre elles.