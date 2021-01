Les pâtes: Découvrez ces 10 énormes erreurs à éviter absolument pour les cuire ! (vous êtes tous concernés)

Les pâtes font partie des ingrédients les plus consommés en France. Mais sa préparation doit se faire selon certaines règles. Voici quelques erreurs à éviter !

Quand on n’a pas le temps ou qu’on a tout simplement envie d’un bon petit plat, les pâtes constituent le meilleur ingrédient à utiliser. D’autant plus qu’on en a généralement dans nos placards. Les derniers mois de confinement nous ont d’ailleurs poussés à en consommer plus que de raison. Mais pour éviter de vous lasser lors de la dégustation, il est préférable de varier les modes de cuisson de cet ingrédient. Et dans cette optique, il existe justement des pratiques qu’il faut éviter durant la préparation!

On n’y pense pas forcément mais il y a des astuces qui permettent d’améliorer la préparation des pâtes. D’autres pratiques par contre, pourraient altérer sa texture et son goût. Quelles sont-elles ? LD People a fait le point et vous dévoile tout ce qu’il faut savoir pour faire des pâtes réussies en un rien de temps !

Trop d’eau, d’huile et de sel!

La réussite de la préparation des pâtes dépend avant tout de la constitution des composants que vous utilisez pour la cuisson. Si vous avez opté pour de l’eau, pensez à ne pas en mettre plus qu’il n’en faut. Cela pourrait prendre tout le goût de votre préparation. Evitez également de le passer sous l’eau claire une fois la cuisson terminée car c’est ce qui change toute la texture de votre préparation. Les pâtes ne sont pas tolérantes à l’eau car tout l’amidon qu’elles contiennent s’en iront avec le rinçage.

Si vous en êtes à sauter vos spaghettis ou nouilles, il est préférable de choisir du beurre. Les pâtes prennent difficilement l’huile. Et leur présence empêchera une pleine absorption des sauces que vous utilisez pour donner plus de goûts à votre recette. Bien sûr, l’huile reste une belle option si jamais vous cuisinez une grande quantité de repas. A ce stade, la matière grasse évitera que vos pâtes ne soient trop sèches.

Autre point essentiel, le sel! Comme pour toute alimentation, il n’est pas conseillé d’en utiliser en trop grande quantité pour la préparation de vos pâtes. Pour que votre préparation prenne bien le goût, vous pouvez les insérer au moment où les pâtes commencent à être en ébullition.

Les bonnes démarches de cuisson des pâtes

Le temps de cuisson des pâtes est très important car c’est ce qui garantit sa qualité. Plus vous attendez longtemps avant de les retirer du feu, plus il y a de risque qu’elles deviennent trop molles. Pensez-donc à les retirer un peu avant si vous aves besoin de les laisser encore quelques instants avant de faire la sauce. Il faudra également penser à faire une cuisson à la bonne température. Si le feu est trop fort, votre préparation collera forcément à la casserole. Il est préférable de faire le tout avec de l’eau tiède plutôt que bouillante.

Enfin, pensez à prendre les bons ustensiles et les sauces les plus adaptées pour rehausser le goût de vos plats. Avec les bons contenants, pas de risque que vos pâtes ne collent ou qu’elles soient trop molles au bout du compte.