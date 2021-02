Les pommes de terre: ENFIN des techniques ingénieuses qui permettent de les cuire RAPIDEMENT

Les pommes de terre, ça met tout le monde d’accord. Par contre, ça met beaucoup de temps à cuire. Enfin, c’est ce que beaucoup de personnes croient. Découvrez enfin les techniques miracle pour les cuisiner en un temps record. Vous allez être surpris !

La cuisson des pommes de terre en rebute plus d’un. Et il y a de quoi ! Ça fait perdre énormément de temps. Enfin, sauf si vous connaissez les techniques ingénieuses pour les cuire rapidement. Grâce à ces techniques de cuisson, vous pourrez enfin faire de délicieux gratins ou des raclettes sans passer des heures en cuisine. Vous pourrez également faire des purées ou n’importe quelles recettes à base de pommes de terre.

View this post on Instagram A post shared by Emeline.L (@les_gourmandises_en_saines)

Les pommes de terre constituent très souvent la base des recettes. Cet ingrédient se retrouve par exemple dans les frites mais aussi les gratins ou encore le hachi parmentier. Ce féculent a un avantage en effet : il tient au ventre. En d’autres termes, il rassasie. Et il ne connait pas uniquement un succès fou en France. En effet, on les retrouve partout dans le monde. Le problème, c’est qu’on peut penser que ça met un temps fou à cuire. Mais détrompez-vous car c’est faux !

Pas mieux pour obtenir une cuisson simple et efficace

Jusqu’ici, chacun essaye tant bien que mal avec ses méthodes apprises sur le tas. Pourtant, il existe des solutions pratiques pour obtenir une cuisson simple et efficace. Et c’est tout simplement le micro-onde. Il n’y a pas plus rapide et optimal.

Si le micro-onde fait l’objet de nombreuses critiques, il faut bien admettre qu’il facilite la vie au quotidien. Car nous manquons cruellement de temps pour cuisiner. Pour cuire les pommes de terre au micro-ondes, prenez tout simplement un grand saladier dans lequel vous mettez de l’eau jusqu’à la moitié. Vous n’avez ensuite qu’à placer les pommes de terre à l’intérieur. Il suffit ensuite d’envelopper le saladier avec du film alimentaire.

Après 10 minutes de cuisson, les pommes de terre sont cuites !

Pendant 10 minutes, les pommes de terre vont ainsi cuire au micro-ondes. Incroyable mais vrai, vous n’avez ensuite qu’à piquer les pommes de terre avec une fourchette pour vérifier la cuisson. Vous verrez alors qu’elles ont atteint un niveau de cuisson optimal. Il faut ensuite laisser les pommes de terre huit minutes hors de l’eau. Enfin, vous pouvez alors les servir à table.

View this post on Instagram A post shared by MARIO DENTI (@supermariodenti)

8 minutes de cuisson pour un résultat encore plus moelleux !

Mais il n’y a pas que le micro-ondes. Si vous disposez d’une cocotte, cela peut être tout aussi pratique. Au sein de LDpeople, nous vous recommandons cette méthode car cela vous évite d’utiliser du film alimentaire. En plus, avec la cocotte minute, le résultat est encore plus moelleux ! Mettez votre cocotte seulement huit minutes à feu vif et le tour est joué !