Les Reines du shopping avec des stars : Une Miss, une comédienne et une chanteuse se prêtent au jeu

Avec l’assouplissement du confinement, les tournages de l’émission les “Reines du shopping” ont redémarré. Une nouvelle bien accueillie par les équipes de production du programme de M6 qui a un agenda bien rempli avec plusieurs émissions évènements avec des célébrités. Ldpeople vous dit tout!

Cela fait maintenant 7 ans que l’émission « Les Reines du Shopping » apparait comme un programme phare pour les fidèles de la chaîne M6. Chaque semaine, les téléspectateurs ont hâte de voir un concours entre des fans de mode. C’est la très exubérante Cristina Cordula qui fait office de juge. La styliste possède une vraie expertise en la matière. A chaque émission, il faut faire preuve d’imagination pour les équipes de production pour pouvoir diffuser un contenu original et qui plaise au public. Il faut être capable de se renouveler, c’est la clef. Par exemple, l’une des options est d’organiser une compétition durant laquelle plusieurs célébrités d’affronteront.

Des célébrités s’affrontent

Ces dernières années, Cristina Cordula a pris un malin plaisir à analyser les looks de différentes personnalités : des femmes politiques, des chanteuses ou des journalistes. La styliste brésilienne est impitoyable face aux tenues qui ne respectent pas le bon goût édicté par la papesse de la mode. La femme va recevoir plusieurs personnalités. D’après les confidences recueillies par le magazine Télé Loisirs, 5 candidates exceptionnelles vont être sur les rangs pour tenter de décrocher le titre très convoité de Reine du Shopping. Elles vont s’affronter bientôt pour le compte d’associations. Une belle initiative alors que le pays est frappé par une crise économique grave et que les associations sont très sollicitées.

Les Reines du Shopping : Sylvie Tellier en piste mais aussi de nombreuses célébrités

L’ex-Miss France Sylvie Tellier va se prêter au jeu et devrait briller dans l’émission. Elle fut une reine de beauté et possède les codes de l’élégance à la française. Elle défendra l’association Les Bonnes Fées. La chanteuse Lio sera aussi de la partie. Elle mettra en avant l’association Autour de BPAN qui se bat contre la maladie rare neurodégénerative BPAN. Carine Galli, journaliste sportive sera aussi présente pour œuvrer pour l’ASTB (Association Sclérose Tubéreuse De Bourneville). L’ancienne animatrice phare de M6 Séverine Ferrer a aussi décidé de participer à cette émission exceptionnelle. Elle veut gagner pour l’association Joker (qui soutient les enfants victimes de troubles autistiques) et pour finir Arielle Dombasle qui voudra gagner pour Les Chats de Stella.

Une émission exceptionnelle

Un beau plateau en perspective. Pour le moment la date de diffusion de cette émission exceptionnelle n’a pas été dévoilée. Mais on a hâte de découvrir ça du côté de Ldpeople. En ce moment, ce sont des influenceuses qui participent à l’émission. Trois participantes issues de la télé-réalité doivent se départager. Les séquences de l’émission font souvent le buzz sur les réseaux sociaux. Ce qui marche très bien, ce sont surtout les fautes de goût des candidates que Cristina Cordula adore critiquer.