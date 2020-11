Les reines du shopping: Cette participante méconnaissable a perdu 63 Kl, (photos avant/après)

Lors de cette semaine spéciale des Reines du shopping sur M6, une candidate a véritablement marqué tous les esprits. En effet, Sonia a fait une révélation très étonnante à Cristina Cordula et aux nombreux téléspectateurs. Âgée de 27 ans, la jeune femme a réussi l’exploit de perdre 63 kilos en seulement un an ! La transformation est tout simplement extraordinaire. Une partie de l’émission a donc été consacrée à cette véritable métamorphose.

Fière des résultats obtenus, Sonia n’hésite d’ailleurs pas à partager son expérience avec le plus grand nombre. Sur son compte Instagram, elle affiche son étonnante évolution à la grande surprise de ses followers. Car le résultat est tout à fait surprenant. Dans les Reines du shopping, Cristina Cordula accueillait cette fois-ci des candidates venues du nord. Lors de cette compétition, les cinq Ch’tis Ophélie, Chloé, Mariama, Angèle et Sonia devaient se départager autour du thème ” Soirée entre filles “. Mais durant cette émission, l’une des candidates a attiré toute l’attention. En effet, les révélations de Sonia sur sa perte de poids ont été un grand moment du programme.

Voir cette publication sur Instagram RDV lundi à 17.25 #lesreinesdushopping #LRDS Une publication partagée par M6 (@m6officiel) le 24 Oct. 2020 à 8 :09 PDT

Et pour atteindre un poids idéal, Sonia a dû avoir recours à une intervention chirurgicale. Cette opération devenue très courante s’appelle une sleeve gastrique ou bypass. En effet, les médecins lui ont réduit l’estomac afin de provoquer une réaction rapide sur le corps. Une fois, la taille de cet organe réduit la sensation d’avoir l’estomac rempli est beaucoup plus rapide. Ainsi, le patient diminue automatiquement la quantité de nourriture ingurgité. Tout comme la candidate des Reines du shopping, un grand nombre de personnalités reconnaissent également avoir eu recours à cette technique.

En 2017, l’ancienne star de la téléréalité Loana aurait aussi subi la même opération. Dans une interview accordée au magazine Closer, elle avait expliqué les résultats obtenus ” je suis passée de 112 à 86 kg. Grâce à une sleeve (…) Depuis, je ne me prive de rien même si, en quantité, je mange 3 fois moins ” avait-elle déclaré. Laurent Ournac, le comédien de Camping Paradis a lui aussi perdu un grand nombre de kilos. Puisqu’il affiche une perte de 60 kg sur la balance. ” J’ai perdu en 10 mois, 50, 55 et puis 57 et 58 kilos. Et maintenant je stagne ” avait-il confié au magazine Gala en 2014.

Concernant Sonia, la candidate des Reines du shopping, le résultat est tout simplement bluffant ! En 2018, Sonia pesait effectivement près de 120 kilos. Alors qu’aujourd’hui, elle oscille entre 58 et 60 kilos.” Je varie. J’ai des vergetures, mais rien de grave. Je m’en sors plutôt bien au niveau de la peau ” déclare-t-elle sur les réseaux sociaux. En effet, la jolie brune est resplendissante. Et grâce à son nouveau corps, c’est une nouvelle vie qui s’offre à elle.

Il faut bien évidemment préciser que dans ce cas, on ne parle pas de rondeurs. Mais bien d’obésités problématiques avec de graves conséquences sur la santé. Dans son passage dans Les Reines du shopping, Sonia semblait parfaitement épanouie. Et la manière dont elle a parlé de sa vie semble avoir véritablement touché les téléspectateurs. De plus, ses goûts en matière vestimentaire ont été jugés très sûrs…