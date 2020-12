Les Reines du shopping: cette ravissante mannequin atteinte d’une horrible maladie incurable

Cette semaine, M6 a chouchouté ses téléspectateurs dans « Les Reines du shopping ». Cristina Cordula a en effet accueilli des candidates ultra-lookées ! Pas étonnant : toutes étaient de magnifiques mannequins professionnelles. Parmi elles, le public a forcément remarqué Viktoria, une pétillante blonde de 25 ans. Malheureusement, la jeune femme souffre d’une maladie incurable pas drôle du tout !

Cette semaine, Cristina Cordula (Les Reines du shopping) s’en est donnée à cœur joie avec sa flopée de jeunes modèles super « hype ». Au sein de la rédaction de LDpeople, on a carrément adoré ce concept de « Reines du shopping » spécial « mannequin ». En effet, quoi de mieux que de suivre les achats de véritables pro ? Car on en apprend beaucoup sur les fashion faux-pas à éviter. Et surtout, sur les derniers conseils mode à suivre pour cet hiver !

10 ans de calvaire !

Et la candidate qui nous a tapé dans l’œil, chez LDpeople, c’est bien évidemment Viktoria ( Les reines du shopping ) . Souriante, drôle, très sympathique, cette jeune femme a tout pour réussir dans la mode. Et on lui souhaite d’ailleurs tout le meilleur. Malheureusement, cela fait près de 10 ans maintenant que cette beauté au visage de poupée souffre de la maladie de Lyme.

Si cette maladie ne vous dit rien, sachez que celle-ci se transmet par les tiques, généralement dans la forêt ou les sous-bois.

Les tiques sont très petites. Il est donc facile de passer à côté. Elles restent alors accrochées aux jambes et transmettent leur maladie. Bella Hadid ou Justin Bieber ont d’ailleurs fait savoir qu’ils l’avaient eux-mêmes contractés.

Les Reines du shopping : “Ca grattait ! C’était horrible“

Pour revenir à notre chère Viktoria Les reines su shopping, cette dernière a mis du temps à s’en apercevoir. Elle s’est confié au journal le Progrès. “J’étais recouverte de petits boutons. Et ça grattait ! C’était horrible“, a-t-elle expliqué. Elle se sentait mal, avec beaucoup de fatigue, de la fièvre. Elle avait aussi mal aux articulations. Mais au début, elle n’avait aucune idée de ce qu’il lui arrivait ! Elle a même dû séjourner plusieurs mois à l’hôpital avant que les médecins trouvent ce qu’elle avait vraiment.

C’est quand son visage s’est paralysé pendant un long mois et demi que le diagnostic est tombé. Un vai cauchemar ! “C’est seulement là qu’on m’a diagnostiqué la maladie de Lyme“, se souvient-elle. Son combat a alors commencé.

Il lui a fallu trouvé le bon traitement. “On est même allées jusqu’en Allemagne, un pays très touché par la maladie de Lyme. On a vu au moins six médecins : à Saint-Claude, Lons, Lyon, Nyons, en Allemagne et enfin, à Toulon. L’un nous disait une chose ; pour l’autre c’était l’opposé…” Les Reines du shopping

Sauvée grâce à l’homéopathie… elle n’y croyait pas du tout !

Elle n’aurait jamais parié sur l’homéopathie mais c’est finalement ce qui l’a aidé à aller mieux. “Franchement, l’homéopathie, je n’y croyais pas du tout. Mais, depuis deux ans, tous les trois mois je vais à Toulon avec ma mère. Et ça fait un an que je me sens enfin bien“, reconnaissait-elle il ya quatre ans.

Espérons que les symptômes ne s’aggravent pas. Car la maladie de Lyme peut vraiment s’avérer dramatique, entraînant même des AVC !