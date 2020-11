Les reines du shopping: Cette tenue, trop moulante et trop courte, d’une candidate dérange son adversaire

Les reines du shopping est une émission qui est une vrai compétition acharnée. Entre les candidates ce n’est pas toujours de bons sentiments qui prévalent. Malgré leurs points communs pour leur amour de la mode et des tendances, les candidates ne se rencontrent que pour s’affronter en tant qu’adversaires redoutables. Elles doivent chacune faire en sorte de répondre au mieux au thème imposé par Cristina Cordula mais une seule d’entre elles pourra prétendre au titre de reine du shopping. Aussi, l’émission fait en sorte de filmer les commentaires des adversaires pendant qu’une candidate fait ses essayages. Et dans l’épisode des Reines du shopping diffusé le 23 novembre, une jupe trop courte et trop moulante fait encore hurler au scandale.

Les reines du shopping annoncent de belles surprises cette semaine

Les reines du shopping apprennent beaucoup en matière de mode aux téléspectateurs. Avec le regard avisé et tranchant de Cristina Cordula, rien ne doit être laissé au hasard. Les candidates doivent répondre au thème imposé mais faire attention de ne pas tomber dans les pièges qu’il implique. En effet, il peut être tentant pour ces adeptes des tendances de se laisser porter par les vagues. Des vagues qui les entraînent bien souvent du mauvais côté de la pente. Car grâce aux reines du shopping, tout le monde sait que rester élégante dans des pièces tendance demande des efforts. Il faut parfois que les candidates aillent à l’encontre de leurs goûts personnels pour décrocher la victoire. En effet, en choisissant leurs tenues, elles s’exposent ensuite aux votes de leurs adversaires et au regard de la prêtresse de la mode, Cristina Cordula.

Pas évident de se trouver belle, à l’aise et confiante avec ses propres choix lorsque ces deniers seront jugés par des personnes que l’on ne connaît pas. De plus, il faut savoir coller au thème de la semaine. Des thèmes toujours plus innovants et surprenants. Des thèmes que Cristina Cordula choisit avec précision pour justement soulever des difficultés supplémentaires. Le but des Reines du shopping de cette semaine est donc : “séduisante en jupe”. D’apparence simple, les fans savent que c’est un thème complexe. En effet, une jupe peut rapidement être trop courte ou trop moulante. Elle doit néanmoins être la pièce maîtresse de l’ensemble, sans pour autant attirer trop l’attention. C’est là qu’est toute la difficulté de ce thème pour les candidates.

La semaine prochaine, toutes les candidates viennent du Sud de la France !

Qui va remporter la couronne de Reine du Shopping ?

RDV lundi à 17.25 sur M6 pic.twitter.com/rQP0maHks4 — M6 (@M6) November 21, 2020

Les candidates ne pardonnent rien à leurs rivales

Lundi 23 novembre, la candidate qui ouvre les hostilités décident de s’inspirer de Beyoncé pour remporter la victoire. Si les autres candidates apprécient la chanteuse, elles ne pensent pas que cela soit bien prudent de suivre son modèle. Et pour cause, Morgane se retrouve dans une jupe courte et moulante aux imprimés python. Isabelle n’a alors pas hésité à critiquer la jupe portée par son adversaire. Pour elle, ce sont beaucoup trop d’éléments qui se retrouvent dans cette jupe pour que le thème de la semaine soit respecté. Evidemment, quant c’est too much, ce n’est pas non plus au goût de Cristina Cordula.