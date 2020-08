Les Reines du shopping: Cristina Cordula propose une nouveauté de taille dans l’émission qui séduit tout le monde !

Cristina Cordula sera de retour dans une semaine sur M6 dans de nouveaux épisodes des Reines du shopping. Pour l’occasion, de nombreuses nouveautés sont à prévoir et vont ravir participantes et spectatrices.

Ce lundi 24 août, sur M6, Cristina Cordula sera la présentatrice d’épisodes inédits des Reines du shopping.

Les téléspectateurs de M6 ont en effet la possibilité de voir deux épisodes du programme du lundi au vendredi.

Les épisodes mémorables des Reines du shopping sont donc à revoir, la maman d’Enzo donnant ses conseils avisés face aux essayages.

Si des nouveautés sont à prévoir , le budget et le thème imposé restent tout de même au programme. Mais les candidates de l’émission auront maintenant droit à un rendez-vous en privé avec Cristina Cordula.

«Les Reines du shopping»: M6 dévoile les premières images avec Roselyne Bachelot. On touche le fond ou pas encore ? https://t.co/I1NG0INMuW via @TVMAG

Lors de cette rencontre entre Cristina Cordula et les candidates, la bienveillance sera de mise. « C’est positif », note la Brésilienne, avant de donner des indications sur le lieu de ce rendez-vous exclusif : « Elles viennent me voir dans mon bureau, c’est un décor différent », développe la présentatrice des Reines du shopping.

Mais ce n’est pas le seul changement de l’émission puisque différents thèmes agrémenteront les épisodes du programme télévisé.

« Chaque semaine aura un thème différent : mère et fille, jumelles, célibataires, célébrités … et le retour des gagnantes avec des candidates qui remettront leur titre en jeu ! On aura même une spéciale Coupe du monde du shopping avec des candidates venues des quatre coins de l’Europe ! », a annoncé Cristina Cordula.