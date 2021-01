Les Reines du shopping : Cristina Cordula très surprise par Lio, “Son défilé est dingue”

Pour cette rentrée 2021, Cristina Cordula a eu le bonheur de recevoir quelques stars dans sa célèbre émission. En effet, Les Reines du shopping ont le privilège d’accueilli ce lundi 4 janvier quelques participantes très célèbres. Parmi celles-ci, il y avait notamment Arielle Dombasle, Séverine Ferrer, Carine Galli et Sylvie Tellier. Mais l’animatrice a également pu compter sur la présence de Lio. D’ailleurs, l’interprète de Banana Split n’a pas manqué de se faire remarquer pour l’occasion. LD People revient sur ce passage étonnant !



Cristina Cordula ( Les Reines du shopping) : très surprise par les choix de Lio



Un casting 5 étoiles



Pour sa première émission de la nouvelle année, Cristina Cordula a eu la chance de pouvoir compter sur la présence de quelques grands noms. Ainsi, la directrice du Comité Miss France, Sylvie Tellier, a accepté de se prêter au jeu. La très élégante épouse de Bernard-Henri Lévy, Arielle Dombasle avait également accepté de prendre part à l’émission. Les animatrices Séverine Ferrer et Carine Galli étaient également de la partie. Mais c’est véritablement Lio qui a marqué l’émission de M6 par sa présence et surtout par ses choix osés.



Le thème de ce programme était ” Oser la couleur en hiver “. Cristina Cordula espérait donc bien être étonnée par les tenues de ses invités. Et ce fut d’ailleurs le cas ! LD People revient sur cette séquence dont l’animatrice des Reines du shopping se souviendra probablement encore longtemps. Car Lio a véritablement fait un passage très remarqué. Elle a même réussi l’exploit de laisser Cristina Cordula sans voix. Et il s’agit d’une véritable performance. En tout cas, c’était ” Magnifaiiik ! “.



Cinq femmes investies pour la bonne cause



Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Cristina Cordula affirme avoir passé un très bon moment en compagnie de ces reines de beauté. ” Les filles sont arrivées avec cœur et envie. C’est une ambiance formidable, elles participent pour des associations, on rigole beaucoup. Cette fois-ci, elles ont reçu un budget shopping plutôt confortable : 450 euros (…) “. L’ancien mannequin n’a pas non plus hésité à être quelque peu sarcastique lors de cet entretien avec la presse. Ainsi, elle se demandait si Arielle Dombasle pourrait réussir à trouver une tenue adéquate avec un si petit budget. En tout cas, Cristina Cordula se montre très heureuse que son émission connaisse toujours un tel succès. Et pour cette dernière séquence, elle reconnaît avoir été très étonnée par l’implication de ces célèbres candidates. Notamment, Lio qui a ouvert une brèche dans l’émission.



En effet, la chanteuse semble être une grande fan des Reines du shopping. Dès lors, elle a mis beaucoup de bonnes volontés pour cette participation inédite. C’est d’ailleurs ce que raconte Cristina Cordula face à la presse. ” Certaines, comme Lio ont customisé leur tenue. Du jamais-vu dans l’émission. Elle est venue avec un vrai message de liberté. Son défilé est dingue ! “. L’interprète des Brunes ne comptent pas pour des prunes aura donc fait preuve d’audace et d’innovation pour son passage dans Les Reines du shopping. Et cerise sur le gâteau, les participantes à l’émission étaient présentes pour la bonne cause. Voilà donc ce qu’on appelle joindre l’utile à l’agréable ! En résumé, Cristina Cordula aura passé un excellent moment en compagnie de cinq femmes qui auront véritablement jouer le jeu, sans se prendre au sérieux.