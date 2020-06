Les Reines du shopping: Une participante « choque » la toile avec cette Mini-jupe ! Malaise complet sur le tournage !

Les Reines du shopping ne cessent de faire parler d’elles. C’est une émission présentée par la grande Cristina Cordula, une vraie star de la télévision. La mode est le sujet central du show. Les participantes ont un budget alloué et un thème a respecter. Ensuite, elle doivent de prépare de la tête aux pieds et obtenir les votes de leurs adversaires et de Cristina Cordula. Celle qui remplit tous ces critères se voit alors élue, Reine du shopping de la semaine. Mais dans certains épisodes, c’est un vrai massacre. Non seulement les candidates se tirent dessus à bout portant, mais les fashion faux-pas peuvent détruire l’ambiance.

Les Reines du shopping peut devenir une féroce compétition entre les candidates

Cristina Cordula tente d’apprendre la mode aux téléspectateurs. Mais aussi aux candidates des Reines du shopping car souvent elles pensent tout savoir du style. Ainsi, pour Cristina Cordula, être belle et élégante ne veut pas dire la même chose selon le profil des femmes. En effet, les vêtements choisis doivent s’adapter aux morphologies des participantes. Et ces dernières, qui raffolent du shopping, ne doivent pas perdre de vue le thème de la compétition non plus. Avec un budget de 350 euros en général, elles doivent pouvoir se faire maquiller, se faire coiffer et se vêtir de la tête aux pieds (accessoires inclus). De plus, elles n’ont pas des heures entières pour accomplir toutes ses étapes. Elles sont chronométrées pour que chaque participante dispose d’un temps égal.

En arrivant dans l’émission, les candidates se présentent les unes aux autres. Très souvent, le public peut découvrir des femmes au parcours atypiques. Mais elles ont toutes le point commun d’être fan de la mode. À un tel point, qu’elles sont toutes persuadées pouvoir être élus Reine du shopping et ne rien avoir à apprendre de la grande Cristina Cordula. Cependant, elles peuvent bien tenter de s’impressionner les unes les autres, Cristina Cordula impose le respect lorsqu’elle analyse leurs tenues. Et toute fan de mode et de shopping qu’elles sont, elles ne sont pas à l’abris du fashion faux-pas. Cristina Cordula est intransigeante avec cela, c’est son métier et elle en apprend à chaque émission au public.

Les conseils de Cristina Cordula ne sont pas à prendre à la légère, c’est une experte dans son domaine

Une des leçons que Cristina Cordula fera retenir à toutes, c’est que le décolleté est souvent trop vulgaire quand la robe est soit trop moulante, soit trop courte. En effet, dans une des dernières rediffusion des Reines du shopping, une participante commet ce fashion faux-pas qui lui attire les foudres de l’animatrice. La styliste la plus célèbre du petit écran frappe fort. Elle ne peut pas tolérer de constater un tel manquement de goût. Car pour Cristina Cordula, la mode n’est pas une affaire de goût. En effet, ce sont les styles qui peuvent l’être. Pour le reste, il s’agit d’une science précise. Ainsi, certaines tenues sont adaptées à certaines morphologies par exemple. Ou encore, des pièces ravissantes séparément peuvent ne pas aller ensemble du tout.

Cristina Cordula peut se montrer dure lorsque les participantes commentent des fashion faux-pas

Lorsque ses lois basiques de la mode sont bafouées par les candidates dans Les Reines du shopping, Cristina Cordula ne répond plus de rien. En effet, la star du style de la télévision ne prend pas quatre chemins pour donner son avis. Et la dernière crise en date est celle que lui provoque la vision d’un décolleté plongeant associé à une robe moulante. Pour Cristina Cordula c’est une grave erreur de style que vient de commettre la participante. De quoi jeter un froid sur l’ambiance générale de l’émission. En effet, les jugements des participantes les unes sur les autres ne sont pas forcément tendres. Mais lorsque c’est Cristina Cordula qui est déçue, elles savent que c’est l’échec assuré.

Le jeu en vaut la chandelle, toutes veulent devenir les Reines du shopping

Mais évidemment, les participantes sont heureuses de pouvoir dépenser leurs enveloppes pour se mettre en beauté. Et qu’importe finalement le jugement des autres lorsqu’elles sont satisfaites de leurs apparences. Si le titre de Reine du shopping leur passe sous le nez, c’est tout de même une expérience mémorable que de rejoindre M6 pour cette compétition. Elles retiendront tout de même les conseils avisés de l’experte en style qu’est Cristina Cordula. Et n’oublieront pas que lorsque la tenue est trop moulante, le décolleté devient vulgaire. Même si la tenue est très belle, il faut savoir coller au thème et ne pas aller trop loin.

Le but est de rendre les candidates encore plus belles qu’elles ne le sont. Et parfois, les tenues a choisir ne sont pas celles auxquelles elles auraient pensé. En effet, nous pouvons avoir l’habitude de porter des vêtements qui ne sont en réalité pas du tout adaptés à notre morphologie. Et c’est là que toute la science de Cristina Cordula se met en pratique. les épisodes des Reines du shopping promettent encore de belles surprises. L’animatrice n’a pas fini de nous apprendre à respecter les codes de la mode. Et les candidates qui rêvent d’être élues Reine du shopping seront encore très nombreuses ! Pourvu qu’elles ne déçoivent pas Cristina Cordula, elles auront toutes leurs chances !