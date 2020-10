Les Reines du shopping: Roselyne Bachelot refusait les suggestions, trop voyantes et chaudes de la vendeuse

Les Reines du shopping est une émission culte de Cristina Cordula. Chaque semaine, cinq candidates s’affrontent pour trouver une tenue qui réponde au plus près du thème imposé. Et lors d’une semaine bien particulière, Roselyne Bachelot était invitée à participer au nom d’une association. Mais cette dernière n’aura pas voulu suivre les recommandations de la vendeuse du magasin de prêt-à-porter. En effet, cette dernière lui suggérait de porter des tenues beaucoup trop voyantes au goût de Roselyne Bachelot. Les fans des Reines du shopping en retiennent un moment culte de l’émission.

Les Reines du shopping avec Roselyne Bachelot, un épisode mémorable

Les Reines du shopping propose de temps en temps des semaines très spéciales. Notamment des semaines pour les jumelles ou encore des semaines mères et filles. Mais il faudra également citer les semaines spéciales célébrités. En effet, c’est lors de l’une de ces fameuses semaines que Roselyne Bachelot participait aux Reines du shopping. Ses adversaires étaient alors Julie Zenatti, Hapsatou Sy, Emmanuelle Rivassoux et Julia Vignali. C’est une semaine qui était très attendue par les fans de Reines du shopping et de Cristina Cordula. Car Roselyne Bachelot fait partie de la sphère politique depuis de nombreuses années. Depuis juillet 2020 elle est nommée Ministre de la Culture dans le gouvernement de Jean Castex.

Des fous rires en pagaille grâce à la répartie et à l’humour de la Ministre de la Culture

Cristina Cordula et les fans des Reines du shopping étaient épatés par le casting de la dernière semaine du mois d’août. Et ils se souviennent également avec le sourire de la façon dont Roselyne Bachelot refusait de trop en faire. En effet, elle n’avait pas forcément besoin des conseils de Cristina Cordula pour éviter de porter des tenues trop courtes ou trop moulantes. La Ministre de la Culture refusait avec virulence les conseils de sa vendeuse dans le magasin de prêt-à-porter. Cette dernière lui faisait des suggestions que Roselyne Bachelot trouvait toujours beaucoup trop voyantes. Certes, il fallait mettre le paquet pour remporter cette édition spéciale des Reines du shopping. Mais Roselyne Bachelot se refusait de la faire à n’importe quel prix.

Le thème de la semaine était de trouver une tenue superbe qui comporterait au moins une pièce métallisée. La vendeuse que rencontrait alors Roselyne Bachelot était très inspirée pour lui apporter conseils. Mais la Ministre, sous le regard amusé de Cristina Cordula, prévenait sa vendeuse en lui disant “je ne suis pas aux Folies Bergères”. De quoi faire beaucoup rire le public des Reines du shopping car les Folies Bergères sont un cabaret dans lequel personne n’imagine Roselyne Bachelot danser. Avec une bonne répartie et beaucoup d’humour, elle était enfin parvenue à trouver une tenue à son goût et dans le thème.