Les Reines du Shopping: Une participante à 4 pattes choque tout le monde

Les Reines du Shopping: Cette semaine encore, Cristina Cordula faisait une nouvelle fois face à cinq candidates qui souhaitaient décrocher le titre de la « Reine du Shopping« . Mais au lieu de se dérouler le plus simplement du monde, Sarah, une candidate qui devait présenter une tenue pour « Stylée avec une queue de cheval » a choqué tout le monde. Explications.

Le défile de Sarah choque les candidates de Les Reines du Shopping

Les Reines du Shopping est l’une des émissions phares sur M6 depuis juin 2013 et la diffusion de la première émission. Chaque semaine, cinq candidates s’affrontent pour remporter le titre de la semaine sur un thème bien précis. Une fois le thème découvert, les participantes disposent d’un budget précis également et doivent ainsi faire preuve de créativité et de rapidité pour trouver les vêtements. A la fin des achats, elles se notent et évaluent la tenue de leur concurrente chaque jour de compétition lors d’un défilé.

Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. C’était le cas cette semaine avec Sarah, qui a mis un énorme malaise sur le plateau Des Reines du Shopping. En effet, la candidate, qui devait présenter une tenue lors du traditionnel défilé, s’est mise dans une position étrange pour présenter ses vêtements. Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous, son défilé en a choqué plus d’un.

Cristina Cordula pas fan de Sarah

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo un peu plus haut, Sarah est prête à tout pour impressionner ses concurrentes et éblouir Cristina Cordula. Ainsi, la jeune femme a décidé de jouer la carte du s*xy-gl*mour pour être stylée avec une queue de cheval. Au niveau des vêtements, la candidate a jeté son dévolu sur un ensemble crop top associé à une jupe taille haute kaki. Pour peaufiner et parfaire son look, elle a misé sur des sandales à talons et une simple paire de créoles de couleur or.

Mais ce n’est pas terminé puisque Sarah a fait le show en défilant à quatre pattes. Une situation jugée vulgaire par l’ensemble des candidates et par la présentatrice de l’émission. En effet, cette dernière a déclaré qu’elle n’était pas du tout dans le thème : « Quand on veut porter du s*xy, il ne faut pas qu’on tombe dans le vulgaire » a-t-elle dit. Pour conclure, la jeune femme indique que le choix de la matière du vêtement était important quand on voulait être s*xy sans en faire trop. Malheureusement pour la candidate, son défilé n’a pas eu d’effet sur le résultat final.