Les Reines du shopping: une candidate confrontée à un accident de culotte lors d’un essayage !

Le 22 janvier dernier, Jade, une participante originaire du Nord de la France qui a terminé la semaine de compétition intitulée « Coupe de France » de l’émission les Reines du Shopping. Pendant ses essayages, la belle blonde a eu un incident vestimentaire. LdPeople vous dévoile tout.

Durant la semaine écoulée, la chaîné M6 a diffusé une série d’émissions spéciales « Coupe de France » des Reines du Shopping. Cinq participantes provenant de différentes régions de l’hexagone se sont affrontées dans cette compétition pour obtenir la tenue idéale qui correspond au thème « pour un dîner chic ». Le 22 janvier dernier, c’est Jade, une participante qui vit à Lille qui était en lice.

Un shopping effectué de manière originale

Jade était considérée comme l’une des plus sérieuse prétendante à la victoire, la belle blonde qui est une influenceuse en vue a réalisé un shopping quasiment parfait. Cette femme âgée de 20 ans a surpris pour avoir fait son shopping en débutant par la fin. Dès le début, Jade a acheté deux paires de boucles d’oreilles pour assurer le coup et avoir davantage de temps pour trouver le look parfait.

Une culotte aux yeux de tous

La jeune influenceuse a utilisé son temps pour essayer de plusieurs pièces dont une belle robe de couleur noire et un blazer qui était à deux doigts d’une grosse bévue. Ainsi, Jade a essayé d’utiliser ce blazer en robe mais le vêtement était vraiment trop court. Lors de l’essayage, elle a laissé entrevoir sa culotte blanche par inadvertance. « Ce n’est pas dans le thème, on ne veut pas tout voir ! » s’est exclamé Julie, une de autres candidates.

Reines du Shopping : Une tenue très glamour

Face cette tenue très complexe, Jade a voulu plutôt miser sur un pantalon et une autre veste blanche vraiment glamour. Et ses efforts ont été récompensés car elle est repartie avec la victoire sur cette compétition des Reine de Shopping de la semaine ! Depuis des années, l’émission est un vrai succès. Les audiences sont très satisfaisantes. Le succès du programme est lié en grande partie à la personnalité de la styliste brésilienne qui s’appelle Cristina Cordula. La belle brune est très excentrique et cela plait beaucoup au public.

Reines du Shopping : Une émission de mode incontournable

Au fil du temps, Les Reines du Shopping sont devenues une émission de mode incontournable à la télévision. Les fans de ce programme sont vraiment impatients de voir les différentes candidates qui vont se présenter et d’écouter les fameux conseils de la styliste brésilienne Cristina Cordula. Avec sa grande expérience, elle sait donner des avis très tranchés et elle ne se gêne pas pour pointer du doigt les grosses fautes de goût. Par exemple, elle rejette souvent les leggins. La mode est un univers très codifié et il faut éviter de porter certaines pièces ensemble, sinon, la faute de goût est au rendez-vous. Les conseils de la styliste sont précieux.