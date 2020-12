Les Reines du shopping: une participante enlève ses vêtements et choque tout le monde !

Les Reines du Shopping se déroulaient sur un thème bien spécial. Il fallait présenter une tenue élégante comportant une une pièce de lingerie. Parmi les cinq candidates qui sont toutes des mannequins, l’une d’elle est une mannequin lingerie et avait donc un avantage indéniable pour oser une pièce originale. Doralyse a donc osé porter une pièce de lingerie transparente qui a eu le don de mettre mal à l’aise ses adversaires. LDPeople revient pour vous sur ce coup de théâtre du jeudi 10 décembre dans Les Reines du Shopping.

Les Reines du Shopping frappent fort avec un thème mêlant audace et dentelles

Les Reines du Shopping ont élu la doyenne de la semaine comme étant celle qui a relevé le défi proposé par Cristina Cordula. Mais au cours de la semaine, elles ont toutes donner le meilleur pour être éligible à ce titre de reine. Et le jeudi 10 décembre dernier, c’était donc à Doralyse de trouver sa tenue. Budget et temps limité, il fallait une bonne dose de témérité pour aller au bout du défi. Et contrairement à ses concurrentes, la jeune mannequin curvy n’est pas freiné par la pudeur. Aussi c’est un bustier transparent qu’elle décide d’essayer. Les caméras retransmettent à ses adversaires, ainsi qu’à Cristina Cordula, les essayages du jour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Doralyse n’a laissé personne indifférent. En effet, son bustier en dentelle transparent a même mis mal à l’aise Viktoria qui se cachait les yeux.

Les Reines du Shopping étaient effectivement pleines d’audace cette semaine. Mais point trop n’en faut pour rester élégante. Aussi, Viktoria espérait ne pas voir défiler Doralyse dans son body. Sans quoi elle n’aurait pas pu lever les yeux vers elle. C’est avec une note de 12/20 de moyenne que la mannequin curvy termine sa prestation. Une note honorable, malgré le malaise qu’elle aura donc fait vivre à Viktoria durant les essayages. Et c’est la mannequin senior Misa qui a été la plus convaincante pour le thème imposé. Sur son compte Instagram, elle partage des extraits vidéos de son défilé.

Une semaine haute en couleurs se termine avec panache

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Misa (@misa_mannequin_senior)

Les fans des Reines du Shopping retiendront certainement, comme nos rédacteurs LDPeople, que les pièces de lingeries ne doivent pas forcément être cachés sous des couches de vêtements. L’élégance est tout a fait possible si l’on fait preuve d’audace. En revanche, il ne faudra pas non plus en oublier la pudeur pour ne pas risquer de mettre les autres mal à l’aise. Une nouvelle leçon de style en somme, prodiguée par Cristina Cordula à travers cette semaine de compétition. La semaine prochaine, d’autres surprises attendent évidement les téléspectateurs. Car Les Reines du Shopping réussissent toujours à nous surprendre, et cela depuis déjà plus de 7 ans ! Cristina Cordula a certainement encore une infinité de proposition à soumettre à M6 pour des émissions toujours plus pertinentes en terme de style. Et nous ne nous lassons jamais de ses conseils avisés et de son accent ensoleillé.