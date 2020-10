Les Stars à Dubaï: Caroline Receveur, Jessica Thivenin, Nabilla, Pourquoi elles quittent la France

Pourquoi cet exil massif des stars françaises vers Dubaï ? Ces derniers mois, un grand nombre de vedettes ont décidé de poser leurs valises aux Émirats arabes unis. Nabilla, Caroline Receveur ou encore Jessica Thivenin ont toutes trois décidées de quitter l’Hexagone pour le nouveau paradis du Moyen-Orient. L’état de Dubaï regorge, il est vrai, de nombreuses avantages pour ses jeunes françaises. Mais elles ne sont pas les seules à avoir choisi cette destination pour s’installer. C’est également le cas de Benjamin Samat, de Manon Marsault et Julien Tanti ou encore de Jazz et son mari Laurent. La liste des vedettes de téléréalité ou d’influenceurs est encore en vérité bien plus longue. Tous ces jeunes gens semblent avoir trouvé à Dubaï, un nouvel eldorado.

Mais pourquoi cette ville située aux Émirats arabes unis (Dubaï) attire autant les célébrités ?

Tout d’abord, les stars du petit écran ne sont pas les seuls à choisir de s’établir dans la ville aux mille gratte-ciels. Un grand nombre d’entrepreneurs français ont vu depuis plusieurs années un réel avantage à installer leurs sociétés à Dubaï ou à Abou Dhabi, la ville voisine. Une des raisons principales est l’absence quasi-totale de fiscalité. À la différence de la France et de nombreux autres pays, aucun impôt sur les sociétés n’est demandé. La TVA n’est d’ailleurs pas non plus d’application. Tous les frais inhérents à une société sont donc énormément diminués. Et les bénéfices augmentent donc de manière conséquente. Mais attention Dubaï ne fait pas partie des paradis fiscaux. Il existe une législation très sévère en la matière. De plus, les banques locales ont pour habitude d’aider les entreprises étrangères à se développer.

Pourquoi les stars de la télévision choisissent donc ce petit pays ?

Car en plus de profiter du soleil qui règne quasiment 365 jours par an, les célébrités de la téléréalité sont également de vrais chefs d’entreprise. Devenus au fil des années de véritables influenceurs, ils sont à la tête de nombreux projets très rémunérateurs. Nabilla Benattia et Caroline Receveur par exemple sont également propriétaires de sociétés actives dans le domaine de la mode ou de l’alimentation. Nabilla Benattia a sa marque Nabilla Beauty et Caroline Receveur est propriétaire de Wandertea.

Mais toutes ces raisons fiscales ne seraient pas l’unique motivation de ces jeunes gens. L’un des aspects principaux de ce choix est également la sécurité extraordinaire qui règne à Dubaï. Dans ce petit état, la criminalité avoisine 0 %. La présence policière est l’une des plus importantes au monde. Et toute la ville est truffée de caméras surveillant les moindres faits et gestes de ceux ayant de mauvaises intentions. Les sentences appliquées pour des faits de délinquance ont également de quoi faire réfléchir. L’état dubaïote applique notamment une tolérance zéro en matière de stupéfiants. Et même pour une simple possession, les peines sont réellement appliquées et peuvent aller jusqu’à plusieurs années de prison. Les vols, les cambriolages et les agressions sont presque inexistants. Il s’agit donc d’un endroit idéal pour vivre en toute sécurité.

Une autre motivation pour choisir Dubaï pour lieu de villégiature ou de résidence, c’est bien sur le prix de l’immobilier. Malgré le luxe des résidences disponibles sur place, le prix du mètre carré n’a rien à voir avec d’autres capitales comme Paris ou Londres. Se loger à Dubaï coûterait 5 à 6 fois moins cher que dans d’autres villes du même standing. Pour le prix d’un deux-pièces à Paris, il vous est possible de louer une merveilleuse villa aux Émirats arabes unis à seulement quelques mètres de la mer.

Un autre atout très important de cette destination est l’éducation. Caroline Receveur avait d’ailleurs déclaré il y a quelques semaines dans la presse, avoir choisi de déménager principalement pour cette raison. Car un enfant francophone sera rapidement en contact avec plus de 200 nationalités vivant à Dubaï. ” La ville offre la possibilité aux parents de scolariser leur enfant dans l’une des différentes écoles françaises, mais aussi anglaises et internationales ” avait déclaré Caroline Receveur le 13 juillet dernier pour justifier son choix. ” Permettre à Marlon (prénom de son fils NDLR) de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs et de ne pas connaître la définition du mot ‘ racisme ‘ me tient particulièrement à cœur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rendez-vous ” avait expliqué la célèbre influenceuse pour motiver cet exil. C’est donc l’occasion de rapidement apprendre une langue étrangère et bien sûr de s’ouvrir sur le monde.

Située entre le désert et la mer chaude, Dubaï bénéficie d’un climat tout à fait extraordinaire. Principalement durant l’hiver, où les températures se situent généralement entre 20 et 30 degrés. Car l’été, c’est autre chose. Généralement, le thermomètre affiche entre 40 et 50 degrés de mai à septembre. C’est justement la période choisie par les expatriés pour rejoindre leur pays d’origine. D’ailleurs, durant la période estivale les fans de Nabilla ont pu la retrouver en France. Elle s’était rendue à Paris accompagnée de son mari Thomas Vergara et de leur fils afin de passer du temps avec leur famille. Autres avantages offerts par le petit état, c’est la réelle facilité de liaison. Car l’aéroport de Dubaï est l’un des plus importants au monde. Il est donc très facile de quotidiennement pouvoir rejoindre n’importe quelle ville en Asie, en Amérique ou une capitale européenne en seulement quelques heures.

Toutes ces raisons ont donc motivé Nabilla et sa famille, Caroline Receveur et son compagnon Hugo ou encore Manon Marsault et Julien Tanti à franchir le pas. Tous trouvent en Dubaï, un petit paradis avec une qualité de vie parfaite pour eux. Et pour les adeptes du shopping, Dubaï n’a rien à envier à la capitale française. Toutes les boutiques de luxe y sont présentes et il existe un grand nombre de surfaces commerciales dédiées au monde du luxe. Si bien évidemment, comme dans tous les pays, il existe également des désavantages, Dubaï semble réellement être devenu pour les stars de téléréalité ” The place to be “, l’endroit où il faut être. L’émirat unis feraient même tout pour envisager leur installation. Car il s’agit véritablement d’un joli coup de pub pour cette ville vivant principalement du tourisme.