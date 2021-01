Les téléspectateurs énervés ne supportent pas l’attitude de Hanouna sur le sujet des vaccins sur TPMP

Ce mardi 5 janvier, Jimmy Mohamed a fait son retour sur le plateau de “Touche Pas à Mon Poste” afin de donner son avis sur le sujet difficile des vaccins. Mais face au médecin, Cyril Hanouna ne s’est pas montré très concentré, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cette attitude a fait parler sur les réseaux sociaux. LD People va vous en dire plus.

L’attitude fait parler sur les réseaux

Alors que l’Allemagne a décidé de poursuivre son confinement jusqu’au 31 janvier prochain et que le Royaume-Uni se reconfine, la situation en France cristallise les inquiétudes. En plus de cela, la campagne de vaccination n’est pas encore au top et le gouvernement semble piétiner sur le sujet. Pour bien expliquer ce qu’il se passe dans notre pays, Cyril Hanouna a décidé d’inviter Jimmy Mohamed sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Mais face à Jimmy Mohamed, Cyril Hanouna, comme à son habitude, n’a pas hésité a enchainé les vannes, interrompant très souvent son interlocuteur.

VIDEO Cyril Hanouna : son attitude face à l’intervention du docteur Jimmy Mohamed dans TPMP indigne la Toile https://t.co/cILY42tpjt pic.twitter.com/jHn7WUVin7 — Voici (@voici) January 6, 2021

Une situation qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux : “Cyril il est un peu lourd avec ces blagues non ?”, “Jimmy est très clair j’aime beaucoup. Par contre Cyril avec ses vannes toutes les 2 mins il est louuuurd”, “Cyril Hanouna, faire des blagues pendant que le docteur parle alors qu’on a des mort en France c’est moyen”, “Même quand ça invite des personnes pour des sujets intéressants, c’est gâché par les blagues pas drôles” pouvait-on notamment lire dans les commentaires sur Twitter.

TF1 s’en prend une nouvelle fois à Cyril Hanouna

Ce lundi 4 janvier, pour sa première de l’année, Cyril Hanouna est revenu sur les audiences en dents de scie de District Z, le fameux jeu produit par Arthur et présenté par Denis Brogniart. Si l’ont connaît le différend qui existe entre l’animateur de C8 et celui de TF1, le premier ne s’est pas gêné pour faire une parodie. Durant celle-ci, le trublion du PAF apparait grimé en Ara Aprikian, l’ex-patron de C8 et désormais directeur général des contenus de TF1, et le fait se plaindre des audiences de District Z. Mais ce qui a choqué le plus, c’est la scène d’exécution d’Arthur.

Le torchon brûle entre TF1 et Cyril Hanouna, suite à des parodies visant Arthur https://t.co/HJl2OvvZNr — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) January 7, 2021

Face à la nouvelle provocation, TF1 s’est montrée ferme et a publié un communiqué disant notamment : “Nous sommes très attachés au droit à la parodie et à la critique. Mais nous refusons que nos collaborateurs ou salariés soient l’objet d’injures, de menaces ou victimes de harcèlement. Il serait temps que les avertissements et sanctions répétés, notamment du CSA et de la justice, amènent à un changement de comportement de Cyril Hanouna”. Nous à la rédaction de LD people, on trouve que le comportement de la première chaîne française est disproportionné par rapport à la parodie faite par Cyril Hanouna.