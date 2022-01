Les troublantes révélations de Gérard Lenorman sur sa relation avec sa mère !

Connu pour être l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de la musique française, Gérard Lenorman fait aujourd’hui l’actualité avec un tout autre sujet. À l’occasion de sa dernière sortie publique, il a retenu l’attention de plus d’un en tenant des propos non élogieux à l’endroit de sa mère. De quoi susciter auprès du public de nombreux questionnements sur les causes d’un tel comportement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gérard Lenorman-Officiel (@gerardlenormanofficiel)

Gérard Lenorman présente un portrait sombre de sa mère dans les médias

C’est dans le dernier numéro du magazine hebdomadaire belge et francophone Ciné Télé Revue que l’on retrouve les récents propos de Gérard Lenorman au sujet de sa génitrice. Et le moins, qu’on puisse dire, c’est que l’homme de 76 ans semble ne pas porter sa mère en très haute estime dans son cœur.

Paru le jeudi dernier, on lit entre autres dans les colonnes du magazine que Gérard Lenorman considère Madeleine Lenormand comme une « maman absolument terrible ». Pour faire comprendre une telle image de celle qui lui a permis de venir au monde, le chanteur français a révélé que sa mère : « N’était pas tous les jours facile avec lui ».

Ces déclarations de Gérard Lenorman concordent avec ses anciennes prises de paroles sur le sujet. En décembre dernier sur Melody TV par exemple, il avait raconté quelques détails liés à sa relation avec sa mère « J’ai été sévèrement traité… Et on ne lâche pas comme ça, surtout quand c’est votre prime enfance qui en a souffert, dont les conséquences vous traumatisent encore longtemps sur le temps ».

En dehors de cela, celui qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale d’un père qui était soldat allemand avait également avoué à cette occasion : « J’ai eu du mal à dire ‘’Maman’’, j’y arrive un peu maintenant ». On peut donc à travers ces nombreuses déclarations de Gérard Lenorman constater qu’il n’a pas eu la chance d’être comblé par l’amour maternel ce qui l’aura marqué toute sa vie.

Gérard Lenorman prêt à tourner la page de la rancœur envers sa mère

Dans les propos confiés par le septuagénaire au magazine Ciné Télé Revue, on se rend également compte de sa volonté de se débarrasser du ressenti négatif qu’il éprouve envers sa mère après en avoir souffert durant toute son existence.

« Les blessures restent des blessures, il n’y a rien à faire. Mais dans la vie, il faut s’aider et céder. On est mieux libéré. On ne peut rester coincé sur des actes qui ne sont que des mauvaises réactions humaines ». S’acharner, c’est ridicule » a-t-il notamment exprimé à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gérard Lenorman-Officiel (@gerardlenormanofficiel)

Une chanson consacrée à sa mère sur son dernier album

Intitulé Le goût du bonheur, l’album de Gérard Lenorman sorti en 2021 après une vingtaine d’années de silence artistique contient 11 titres dans lesquels on découvre entre autres Maman.

Écrit par le parolier Serge Lama, on retrouve dans cette chanson des phrases assez symboliques concernant l’histoire entre lui et sa mère notamment : « … On est enfant, on ne comprend pas tout… Et puis le temps passe et la haine s’efface ».