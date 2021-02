Les vacances des Anges 4: les tournages ont enfin pu démarrer, sans Nehuda et Ricardo, qui va les remplacer?

Certains candidats semblaient très impatients de reprendre les tournages. En effet, Les Vacances des Anges vont bientôt pouvoir commencer. Après le malheureux épisode de l’île de la Réunion, l’équipe de production a enfin trouvé une solution. Dès lors, les enregistrements vont finalement continuer. Mais alors, quelle destination ont-ils choisie ? Sur quelle île paradisiaque, Les Anges vont-ils poursuivre l’aventure ? LD People vous explique tout.



Les Vacances des Anges : la fin de l’inquiétude pour les fans



Les suites d’un scandale retentissant



L’affaire avait fait grand bruit. En effet, les fans des Anges se rappellent de cette vidéo montrant une altercation sur l’île de la Réunion. Durant l’enregistrement de la 4e saison des Vacances des Anges, une violente bagarre éclate entre certains candidats et les clients d’un restaurant. La vidéo avait été largement diffusée et suscitait une véritable vague d’indignation. Dès lors, la production se trouvait devant un véritable dilemme. Car la présence des Anges sur l’île posait véritablement problème.

Ainsi, il leur fallait trouver une solution de repli. Plusieurs scénarios sont alors envisagés. Et finalement, une solution est trouvée. Mais les tournages des Vacances des Anges 4 se réaliseront sans Ricardo et Nehuda. En effet, les participants seront remplacés par un autre duo. Sarah Fraisou et son mari Hamed vont donc faire leur apparition. Mais alors, où vont se dérouler Les Vacances des Anges 4 ? LD People vous explique tout.



Le calme après la tempête



Le temps semble désormais à l’apaisement pour Les Vacances des Anges 4. En effet, la bagarre avec le maire de Saint-André est encore dans toutes les mémoires. L’image même de l’émission aurait donc pu être quelque peu écornée. Mais afin de montrer une véritable transition, la direction du programme a décidé d’écarter les candidats incriminés dans cette affaire. Même si les principaux intéressés donnent eux une version tout à fait différente de la description des événements. Mais pour la sérénité générale et afin d’éviter des conséquences fâcheuses, leur éviction semblait nécessaire aux producteurs. Il restait ensuite aux responsables à trouver un autre lieu de tournage afin de poursuivre l’aventure. Sur Instagram, certains éléments de réponse apparaissent. En effet, l’émission de téléréalité a visiblement repris ce lundi 8 février. Depuis Saint-Domingue, en République Dominicaine, Les Vacances des Anges 4 reprennent effectivement de plus belle.



Parmi les candidats, les fans du programme vont pouvoir retrouver certains visages bien connus Ainsi que Kévin et Maïssane, apparus dans 10 couples parfaits, prendront part à cette nouvelle saison. Léana et Thomas feront également leur apparition. D’ailleurs, une séquence fait déjà le tour des réseaux sociaux. En effet, les deux ex-tourtereaux seraient déjà sur le point de créer l’événement après un véritable clash. Après le triste épisode de l’île de la Réunion, cette nouvelle saison va donc pouvoir se poursuivre. Toutes les équipes semblent d’ailleurs se réjouir de cette nouvelle sérénité. Car la publicité autour des Vacances des Anges 4 après les événements de la Réunion pouvait laisser craindre des audiences en berne. Aujourd’hui, tout le monde semble donc rassuré et surtout très heureux d’avoir enfin trouvé une solution à long terme.