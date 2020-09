Les Z’amours: Alerte un participant arrêté par les policiers, suite à cette blague qui a très mal terminée !

Les Z’amours: Jean a raconté comment une de ses blagues est devenue difficile à contrôler, ce lundi 28 septembre ! Un jour,le police de Liège l’a pris pour quelqu’un de dangereux, sur le point de commettre un larcin.

Mais Jean adore user de l’humour et ce lundi 28 septembre, alors qu’il était candidat dans les Z’amours , ce retraité belge a conté à quel point il a pris un malin plaisir à faire des blagues à la femme qui partage sa vie : Vivianne.

Mais un jour, ce genre de mauvais tours s’est retourné contre lui, comme il l’a conté à Bruno Guillon.

« Elle me demande, une fois, d’aller sur Liège pour faire des soldes, a-t-il commencé. Je dis oui, je m’amène sur Liège… Trop de monde ! Donc je me gare dans un endroit où je ne peux pas et je lui dis : “Va faire tes courses !” » Seul dans son véhicule en attendant le retour de sa femme, Jean a trompé l’ennui en Mettan au point un coup monté sur le ton de la plaisanterie.