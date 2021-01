Les Z’amours : Bruno Guillon agacé par la réponse coquine d’un candidat..

Ce lundi 11 janvier dans les Z’amours, Jean-Louis, un candidat, a tenté de faire une blague douteuse. Malheureusement pour lui, celle-ci n’a pas convaincu Bruno Guillon. La rédaction de LD People va vous dire ce que l’homme a dit.

Bruno Guillon énervé par la lenteur d’un candidat

Comme c’est le cas chaque jour sur France 2, Bruno Guillon accueille trois couples dans les “Z’amours” et comme à chaque fois des anecdotes sortent. Ce lundi 11 janvier, c’est le couple Jean-Louis- Valérie, amoureux depuis plusieurs années, qui a fait parler de lui. En effet, lors d’une question, l’homme a fait une blague pour le moins douteuse. Avant de vous dire ce qu’il a dit, nous allons remettre les choses dans leur contexte. L’animateur a posé l’énigme suivante : “Imaginez. Votre fille de 17 ans sort depuis six mois avec un garçon, dont les parents souhaitent absolument vous rencontrer, votre chéri et vous. Ils vous donnent alors rendez-vous dans un restaurant à la fois très chic, et très cher”.

VIDEO Les Z’amours : Bruno Guillon agacé par le sous-entendu coquin d’un candidat https://t.co/UTYqegwXdu pic.twitter.com/IDxJCG5ay3 — Voici (@voici) January 11, 2021

Comme à son habitude, Bruno Guillon donne alors les trois propositions et bien c’est à ce moment-là que tout a basculé. Jean-Louis a mis du temps avant de montrer la pancarte avec la réponse, ce qui a agacé l’animateur qui a dit : “Bah Jean-Louis, au bout d’un moment il faut la sortir !”. Le candidat en a alors profité pour faire un sous-entendu plutôt coquin :“Oui mais si je la sors, on va dire que je ne la joue pas fine”. Une réponse qui n’a pas fait plaisir au présentateur qui s’est montré agacé : “Je parlais de la réponse. Je parlais de la réponse. Ohlala, oh la finesse !”.

Les Z’amours : Bruno Guillon parle de son premier baiser

Alors que Bruno Guillon demandait une une candidate comment était son premier baiser avec son homme, la réponse de celle-ci a rappelé de mauvais souvenirs à l’animateur : “On avait 17 ans, j’avais un appareil dentaire… donc torride… je lui ai fait mal, donc je sais pas quoi dire” a-t-elle dit. Directement, le présentateur prend la parole et déclare : “Moi c’est une vraie anecdote pas un truc de film, mon premier bisou vraiment French Kiss j’avais un appareil et la fille aussi, on est restés coincés”.

VIDEO Les Z’amours : Bruno Guillon raconte son premier baiser, ça ne s’est pas bien déroulé ! https://t.co/x9gzhcwY07 pic.twitter.com/g8nA3YjcJg — Voici (@voici) December 30, 2020

Bruno Guillon poursuit son propos et déclare qu’il a du casser son appareil pour pouvoir décoincer ce qui était coincé : ” Du coup j’ai arraché une bague parce qu’à un moment… Et ma mère m’a demandé pourquoi j’avais perdu ce truc, j’ai dit que c’était à cause d’un chewing-gum, alors que pas du tout…”. Comme quoi, parfois ça peut être dangereux d’avoir des bagues.