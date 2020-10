Les Z’amours : Bruno Guillon doit gérer un candidat chaud bouillant très porté sur la chose

Ce jeudi 1er octobre, Bruno Guillon recevait des candidats assez mémorables, pour ne pas dire chauds comme la braise. Sur le plateau des Z’amours, l’animateur de France 2 a même dû calmer les ardeurs du monsieur. Ce dernier, qui s’appelle Aurélien, a failli faire la chose dans les loges de l’émission !

Les couples qui passent dans le programme Les Z’amours se confient toujours sur leurs moments intimes. Et parfois, sur les lieux insolites où ont lieu ces moments intimes. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les candidats sont hauts-en-couleurs. Les anecdotes qu’ils partagent à Bruno Guillon sont parfois très surprenantes.

Lieux insolites, nature, toilettes publiques, transports en commun : les téléspectateurs en ont entendu des vertes et des pas mûres. Et parmi ces candidats à la vie amoureuses très mouvementée, Aurélien remporte peut-être la palme.

« On l’a fait en haut d’un phare il y a peu de temps.”

Ce jeudi 1er octobre, Bruno Guillon pose une question somme toute anodine à Aurélien. Quand est-ce que sa compagne Doriane lui a prouvée qu’elle était capable de tout ? Porté sur la chose, Aurélien confie que sa compagne lui ressemble. Ensemble, ils tentent des aventures un peu partout. Il a donc cité un dernier voyage comme réponse. « On l’a fait en haut d’un phare il y a peu de temps, à l’île de Ré. Il y a quoi, deux semaines à peu près ? C’était trop bien », a osé Aurélien en se remémorant cette partie de jambes en l’air. Le phare en question se nomme le phare des baleines. Bruno Guillon le connaît d’ailleurs très bien puisqu’il vient de Charente-Maritime.

Bruno Guillon a dû refroidir un candidat chaud bouillant. Aurélien, qui aime faire des câlins dans des lieux insolites avec sa compagne Doriane, a bien failli tenter le coup dans les loges de l’émission. « Il faut du souffle quand même, parce que vous avez monté les 280 marches avant de faire votre petite histoire… », a enchaîné l’animateur, surpris. Bruno Guillon a ensuite partagé des souvenirs de tournage sur le plateau des Z’amours. Ainsi, les téléspectateurs et les candidats ont découvert qu’il était déjà arrivé que certains couples tentent de le faire… dans les coulisses de l’émission !

« Vous ne me faites pas de saloperies dans les coulisses de l’émission, hein !”

« Vous ne me faites pas de saloperies dans les coulisses de l’émission, hein ! Attention ! », a-t-il lancé. « On y a pensé… », a reconnu Aurélien. « Ouais vous y avez pensé, vous y avez pensé… Ça suffit, maintenant, a indiqué Bruno Guillon non sans humour. Je vais vous balancer une bassine d’eau froide, comme pour les chats ! »

Ver esta publicación en Instagram Ne manquez pas la spéciale Ados des z’amours demain !!!! Una publicación compartida de Les Z’Amours (@les_zamours_officiel) el 14 Feb, 2020 a las 6:34 PST

Pas de chance pour Aurélien en revanche. Car à son retour sur le plateau, sa compagne Doriane n’avait pas du tout l’épisode du phare en tête. Pour elle, se montrer capable de tout a consisté à s’installer avec Aurélien. Voyageuse, indépendante, elle a accepté de “s’installer dans une vie sédentaire » avec lui. « Moi qui suis très libre et qui adore les voyages, je me suis installée dans un CDI, dans une vie posée », a-t-elle précisé.

Si elle n’a pas pensé au phare, c’est parce que d’après elle, ils font “ça souvent”. Ils ont d’ailleurs fait “des trucs encore plus forts” s’est-elle même exclamé. Mais ça, on préfère ne pas le savoir !

Alix Brun