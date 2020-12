Les Z’amours : Bruno Guillon totalement sidéré par ce couple, ça vaut le détour !

Les Z’amours reçoivent toutes sortes de couples pour candidats. Et il est vrai que parfois, ils ont des personnalités atypiques qui les rendent attachants. Parfois encore, ils ont des anecdotes incroyables ou hilarantes à partager en plateau. Bruno Guillon, l’animateur de k’émission Les Z’amours, sait toujours les mettre à l’aise pour qu’ils se confient. En revanche, certains couples peuvent également être trop à l’aise et pas assez concentrés. Comme cela fut le cas du couple finaliste de l’émission du vendredi 11 décembre. Bruno Guillon a été choqué par cette performance échouée, qui restera dans les mémoires des téléspectateurs. LDPeople vous raconte tout à ce sujet.

Damien et Amélie s’illustrent dans Les Z’amours avec une fin de parcours mémorable

Les Z’amours est un jeu télévisé plein de surprises. Certains téléspectateurs pourraient trouver le concept trop redondant étant donné que ce sont toujours des couples qui rejoignent le plateau. Mais les couples présents sont sélectionnés sur le volet lors des casting. Aussi, ils ont bien souvent des profils atypiques. Et donc, toujours des histoires croustillantes à partager en plateau. Bruno Guillon les z’amours animateur du show depuis février 2018, parvient à chaque fois à faire en sorte que ses candidats partagent leurs folles histoires. Mais le couple dont LDPeople vous parle aujourd’hui est un couple qui a brillé par sa performance catastrophique en finale. Heureusement, ils en rient et remportent tout de même un week-end au Futuroscope. Et cela leur fera finalement une histoire amusante de plus à raconter.

Le couple qui s’illustre le 11 décembre dernier dans Les Z’amours a néanmoins laissé Bruno Guillon estomaqué. En effet, Damien et Amélie étaient très bien partis pour prouver qu’ils étaient le couple le plus complice. Au fil des épreuves, c’est un avantage indéniable sur les autres couples qui leur permet d’aller jusqu’en finale. Mais face aux jeu des questions/réponses, ils perdent leurs moyens. Entre Damien qui se trompait en répondant au questionnaire préalable et Amélie qui tombait à côté de la plaque, ils ont rapidement atteint le scores des 5 erreurs éliminatoires. Tant et si bien que Bruno Guillon de l’émission les z’amours rappelle aux amoureux que le but est d’avoir de bonnes réponses. Car c’est en moins de 30 secondes que les tourtereaux ont perdu lors de cette ultime phase du jeu.

Un échec dont Bruno Guillon se souviendra longtemps

Heureusement, Damien et Amélie rient de leur prestation catastrophe. Car il faut bien leur reconnaître qu’ils ont excellé jusque là. En effet, ils avaient prouvé être en phase, cumulant 45 points face aux couples adverses qui n’en comptaient que 15 et 25. Peut-être alors ont-ils perdu pieds à cause du stress ou de la rapidité des questions qui s’enchaînaient ? Toujours est-il que le renard n’est pas l’animal sauvage favori de Damien. Ou encore que le jeune homme s’est trompé de prénom en répondant au questionnaire préalable, indiquant comme son collègue de travail le plus proche, une personne qui ne travaille en réalité pas avec lui.

Les Z’amours du vendredi 11 décembre dernier ont donc beaucoup amusé le public et même surpris Bruno Guillon. Alors chez LDPeople, nous nous devions de partager ces rires avec nos lecteurs.