Les Z’Amours: ce participant fait une grosse erreur en parlant de la poitrine de sa compagne, Bruno Guillon est gêné

Dans les Z’amours, certaines séquences sont parfois très humoristiques. D’ailleurs, ce 4 décembre dernier l’émission a connu un nouveau moment très drôle. Cependant, Bruno Guillon paraît légèrement, mal à l’aise face aux remarques du candidat. Ainsi, une fois de plus, le célèbre jeu de France 2 propose une séquence digne du zapping ! LD People vous livre le scénario incroyable de cette finale des Z’amours.

Les Z’Amours : un concept dans lequel les candidats pensent se connaître…

Un animateur un peu gêné par les circonstances

Dans les Z’Amours, le principe est très simple. Ld People vous explique les règles du jeu. En effet, trois couples sont présents sur le plateau. Chacun à leur tour, ils doivent répondre aux questions de Bruno Guillon. Ainsi, le but est de savoir s’ils se connaissent si bien que ça. Au fil de l’émission, ils doivent donner les goûts préférés de ceux et celles qui partagent leur vie. Cependant, on découvre régulièrement que cela n’est pas toujours évident. Ce 4 décembre dernier, Élodie et Sébastien ont pourtant bien commencé le jeu. D’ailleurs, ils arrivent rapidement à se hisser en finale.

Après avoir éliminé les deux autres duos, les tourtereaux s’apprêtent à tenter de décrocher le grand cadeau les Z’Amours. Mais de toute évidence, Sébastien n’est pas au top de sa forme. Pire, il se trompe sur toutes les questions concernant sa tendre compagne. Dès lors, celle-ci se montre passablement agacée. Mais l’un des sujets déchaîne véritablement la colère de la jeune femme. Car il s’agit de l’une de ses particularités physiques.

Une finale des Z’Amours complètement folle

Dans un premier temps, Bruno Guillon ( les Z’amours ) demande si la jeune femme a des allergies. Sébastien très sûr de lui répond qu’elle connaît un problème face à la poussière. Mais en réalité, sa chérie ne supporte pas le pollen ! Décidément ça commence mal. Ensuite, le jeune homme ne peut répondre concernant la personne qui influence le plus, Élodie. En effet, il a confondu sa mère et sa sœur. Mais le scandale arrive plus tard. Car de toute évidence, Sébastien ne connaît pas très bien la morphologie de sa chérie.

Bruno Guillon demande en effet au candidat le tour du buste de la jeune femme. Dès lors, il répond : ” 85 C “. Mais une fois de plus, la réponse est erronée. Aussi, Élodie ne peut cacher sa colère. ” Bah non ! Ça, c’était avant d’avoir des enfants… “. Cependant, Sébastien tente de se rattraper. Mais le mal est déjà fait. Bruno Guillon ( les Z’amours ) annonce donc que le chiffre correct est ” 95 “. Malheureusement, la bourde de Sébastien ne s’arrête pas là. Puisqu’il s’enfonce encore un peu plus son cas. ” Ah ouais, tu as grossi “. Immédiatement, le regard d’Élodie fusille sont amoureux. De plus, cette réponse a le don de créer l’hilarité sur le plateau. Après une erreur pareille, le candidat aurait mieux fait de se taire. D’ailleurs, la jeune femme ne se gêne pas pour le remette à sa place. Mieux encore, elle fait mine de le gifler ! De plus, elle lui assène une petite phrase cinglante. Car c’est bien la preuve qu’il ne lui a pas acheté très souvent des vêtements !