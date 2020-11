Les Z’amours : cette énorme trahison d’un participant sur leur fils que sa femme n’a pas aimé!

Un participant de les z’amours trahit sa femme, plusieurs mois plus tôt, concernant leur fils. Et jusqu’à présent sa femme continue de lui en vouloir pour cette énorme bévue que l’homme a osé faire. Explications.

Le 23 novembre dernier, parmi les couples venus ce jour-là, Bruno Guillon a un homme appelé Mourhit et sa femme Lory. Un couple qui a dévoilé une histoire très drôle. Mais celle-ci était savoureuse ! Même s’ils n’ont pas réussi à être les Z’amours du jour en ne cumulant que 30 points durant l’émission.

Le couple vient quatre mois auparavant d’être les heureux parents d’un enfant qu’ils avaient tous deux (mais ce ne fût pas vraiment le cas) d’un accord commun donné le prénom d’« Aaron ». Mais, il y a eu un imprévu, quand le jeune père débarque au service de l’Etat civil à la mairie, l’homme a fait quelques modifications : « j’ai fait un petit changement de prénom du bébé ». Devant le visage étonné du présentateur de France 2, Mourhit a alors indiqué : « J’ai fait un H au début, A-R-O-N et E à la fin ».

Les Z’amours : Une femme très rancunière

Visiblement, cette bourde n’a toujours pas été encaissée par cette femme. C’est ce que les téléspectateurs ont pu constater en regardant le visage et le regard noir de la jeune femme quand elle écoutait son mari Mourhit raconter cette anecdote. Et le présentateur Bruno Guillon de demander à son participant le motif pour lequel il s’est rapidement décidé à faire de la sorte et sans demander l’avis de la mère qui a tout de même eu un rôle clef. L’homme a indiqué : « J’ai eu pas mal d’appels. Tout le monde me disait “tu écris ça, tu écris ça, tu écris ça” ».

Les Z’amours : Une situation gênante

Même si cette situation était surprenante, Mourhit a même été plus loin. Il a en même temps méticuleusement placé un second prénom à son rejeton : « Mourhit Junior, MJ » notait-il un peu gêné à Bruno Guillon. Et de préciser : « Elle n’est pas contente du tout ». On peut la comprendre. L’émission de France 2 « les Z’amours » est très populaire. Depuis de nombreuses années, elle a ses inconditionnels qui aiment regarder ce programme qui est très drôle. Pour ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de regarder cette émission de divertissement.

L’homme puis la femme répondent à des questionnaires et ensuite le but est de voir si les deux moitiés du couple se connaissent bien. C’est souvent jubilatoire, car certains font de grosses gaffes. D’ailleurs, régulièrement lors des fameux bêtisiers de fin d’année, des extraits de l’émission « les z’amours » sont souvent diffusés et cela fait rire le public. Bruno Guillon est aussi un animateur qui a su s’imposer au fil du temps. Avec sa bonhommie et son humour, il a pu montrer qu’il était un grand professionnel. Il est apprécié.