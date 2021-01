Les Z’amours: Cette mauvaise surprise qu’une participante a trouvé dans sa culotte! (Wow)

Vanessa et David « Les Z’amours » racontent leur mésaventure sur le plateau de Bruno Guillon. Une histoire de « petite culotte » qui n’a pas manqué de choquer les téléspectateurs !

Tous les jours depuis plus d’une vingtaine d’année, France 2 entretient la magie des couples. Si le jeu en soit plaît aux téléspectateurs, ce sont les petites anecdotes que les candidats partagent avec Bruno Guillon tous les jours qui nous épatent le plus ! Il faut dire qu’on voit de tout dans l’émission…Et le passage de Vanessa et David dans « Les Z’amours » fera sûrement partie de celles que l’on ne pourra pas oublier de sitôt !

Le 2 janvier dernier, le couple candidat de l’émission a raconté une petite histoire aussi gênante qu’hilarante ! Si Bruno Guillon et les téléspectateurs de « Les Z’amours » pensaient avoir tout vu, cette histoire de petite culotte ne manquera pas de vous surprendre ! En tout cas, chez LD People, nous avons été hilares face à cette scène racontée sur le canapé de France 2.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Z’Amours (@leszamours)

Des couples de toutes sortes dans « Les Z’amours » !

Les couples se succèdent dans « Les Z’amours ». Il faut dire que l’émission de Bruno Guillon connaît un grand succès auprès des amoureux, quels que soient leur âge. Entre l’occasion de relever un véritable défi de connaissance mutuelle, les participants de l’émission viennent dans le but de gagner un voyage magnifique. Et c’est un moment inédit que ces derniers passent durant les quelques minutes de tournage.

Pour Bruno Guillon, c’est d’ailleurs une belle surprise de découvrir l’histoire de Vanessa et David « Les Z’amours » le 2 décembre dernier. Le couple qui semblait très calme avait en effet fait l’expérience d’un moment gênant qu’ils n’ont pas hésités à partager sur le plateau de France 2. Un moment qui restera sûrement dans les annales de l’émission qui reçoit des amoureux depuis plusieurs années.

Vanessa et Davi, une mésaventure en vacance !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Z’Amours (@leszamours)

Les vacances sont généralement la période où l’on se lâche ! Et pour Vanessa et David, pas question de rater une occasion de partit quelques jours loin de chez eux. Un trajet qu’ils ont décidé de faire à voiture et qui ne se passera vraiment pas comme prévu. Comme ils partent durant la période estivale, la jeune femme choisit de porter une jupe qui lui permet de garder la bonne température.

Mais c’est le drame alors qu’ils roulent en pleine allure avec la fenêtre ouverte ! En effet, une guêpe se faufile dans la voiture et sème la panique. Le plus dur c’est lorsque cette dernière trouve le chemin jusqu’aux jambes relevées de Vanessa ! Et à son grand désarroi, la guêpe fini par « rentre dans sa culotte » !

Aux côtés d’un Bruno Guilllon hilare, le couple termine l’histoire en racontant qu’ils ont du se garer pour faire sortir la petite bête. Cette dernière a trouvé la sortie après que Vanessa et David Les Z’amours soient eux-mêmes sortis de la voiture. « Heureusement, elle ne l’a pas piquée » raconte toutefois le compagnon de Vanessa. Une tragédie évitée de justesse !