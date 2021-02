Les Z’amours : la remarque cruelle d'un candidat à son épouse qui venait de se faire opérer pour ne plus avoir d’enfant

Les Z’amours: “Tout n’est pas si facile, tout ne tient qu’à un fil”, chantait le groupe NTM. Ces vers peuvent résumer l’anecdote que Vanessa a confiée à Bruno Guillon samedi 20 février. Dans Les Z’amours, on rigole mais parfois aussi, on rit jaune ! Car l’animateur Bruno Guillon pose aussi des questions qui fâchent. C’est ainsi que les couples se mettent à raconter sur le plateau des souvenirs pas toujours très tendres. Il peut s’agir de cachoteries, de mensonges, de méchancetés…

Samedi 20 février, Vanessa, ouvrière viticole, s’est ainsi rappelé un gros coup dur que lui a fait subir son mari. Les deux tourtereaux se sont rencontrés lors d’une fête de village. Et son mari lui a lâché une remarque des plus cruelles qui restera certainement gravée dans son esprit.

“Regarde celle-là, elle est pas mal, tu crois que… ? »

L’animateur avait en effet posé la question suivante : « À quelle occasion votre chéri s’est-il montré blessant à votre égard ? ». Vanessa a réfléchi longuement avant de répondre. Elle hésitait. Elle s’est finalement jetée à l’eau. « J’hésite entre deux choses. Soit le jour où on s’est rencontrés. Il m’a dit : “Regarde celle-là, elle est pas mal, tu crois que… ? » », a lancé Vanessa. Mais la jeune femme s’est vite raviée pour une autre option.

Cette dernière a ainsi expliqué que le jour où Laurent l’a vraiment profondément blessée, c’était un jour bien particulier.. « On était ensemble, je voulais un enfant avec lui. On est une famille recomposée déjà. Lui ayant cinq enfants et moi deux, il n’a pas voulu, ce que je comprends maintenant ». La mère de famille a décidé de recourir à une vasectomie pour ne pas avoir d’autres enfants dans le future : « Je me suis faite opérée », a-t-elle alors dévoilé sous les projecteurs des Z’Amours.

« Tu sais, j’ai failli craquer ».

« Et en rentrant, il m’a dit : « Tu sais, j’ai failli craquer ». Ça m’a vraiment blessée. » « Je peux comprendre », a compati Bruno Guillon. Au sein de la rédaction de LDpeople, on est encore sous le choc d’apprendre une remarque aussi cruelle !

« C’est pas chic », a fait remarquer Bruno Guillon à Laurent. Non, « c’est pas très chic du tout », a admis le candidat qui avait bien deviné la bonne réponse.

Quelques jours plus tôt, Bruno Guillon a également entendu une demande en mariage des plus loufoques. Et qui est complètement tombée à l’eau. En effet, le candidat a dû s’y reprendre une deuxième fois pour parvenir à passer la bague au doigt à sa chérie.

Ce jour-là, Angélique, candidate de l’émission Les Z’Amours, a raconté la demande en mariage la plus ratée du monde (d’après elle) à Bruno Guillon. C’est son mari qui a formulé cette demande, une première fois.

“Le moment le plus horripilant” de sa vie de couple

L’animateur des Z’Amours venait en effet de lui demander quel avait été le moment le plus horripilant vécu au sein de son couple. La candidate s’est vite souvenue de ce moment si particulier.

« Au bout d’un an et demi de relation, on commençait à en parler. On habitait ensemble, pas de souci. Et à une semaine de Noël, il se met à genoux devant moi avec la belle boîte et tout. J’ouvre la boîte. Hyper émue, les larmes commencent à monter. Sauf que, quand j’ouvre la boîte, c’était pas une belle bague qui était dedans. C’était un joint en plastique de salle de bain, un joint étanche », a-t-elle ainsi détaillé.

« Moi, les larmes continuent de tomber mais plus pour les mêmes raisons. J’ai pris la boîte, je la lui ai balancée à la figure et je suis partie. Mais lui il avait la vraie bague dans sa poche, en fait. Genre ‘Mais non, c’était une blague ! Viens' ». Le public ne savait pas s’il fallait rire ou pleurer ! « En plus, c’était une idée de mon père apparemment. Merci papa ! », a conclu la candidate, non sans humour.

Heureusement, 5 ans plus tard, les deux amoureux se sont finalement dit oui, en bonne et due forme ! Si vous aimez cette émission, n’hésitez pas à regarder cette vidéo qui rassemble les best-of :