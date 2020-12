Les Z’amours: le sosie d’un très célèbre footballeur parmi les candidats surprend Bruno Guillon! Etonnant!

Ce samedi 19 décembre, Bruno Guillon a accueilli dans Les Z’amours un candidat qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à Kylian Mbappé. La similarité de son physique avec le footballeur était telle que l’animateur de France 2 a eu du mal à s’en remettre !

En tant que fan de football, Bruno Guillon aimerait très certainement rencontrer Kylian Mbappé. Et ce, même s’il supporte l’Olympique de Marseille et que le footballeur joue dans l’équipe rivale, le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le joueur de 21 ans est déjà l’un des meilleurs buteurs au monde. Malheureusement, Bruno Guillon n’a pas rencontré Kylian Mbappé… mais son sosie parfait. Samedi 19 décembre, dans Les Z’amours, l’animateur a effectivement été bluffé par la ressemblance d’un candidat avec le joueur.

Ce samedi 19 décembre, une belle surprise attendait Bruno Guillon sur le plateau des Z’amours. “À défaut de gagner la Ligue des champions, Kylian Mbappé va faire Les Z’amours ce matin.”, annonçait ainsi le présentateur aux téléspectateurs. “Et même avec le pseudo Amine, on t’a reconnu Kylian.” Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons été frappés par cette ressemblance !

“Kylian, pour respecter ce souci d’incognito, on vous appellera Amine.”

Et de poursuivre : “Après, c’est vrai qu’avec Pascal [la voix-off de l’émission les z’amours] on est un peu fans de l’Olympique de Marseille, mais c’est quand même le fleuron de l’équipe de France donc on est très fier. Et Kylian, pour respecter ce souci d’incognito, on vous appellera Amine. Mais on n’est pas dupe.”

C’est ainsi que le candidat Amine faisait son apparition en grandes pompes dans le jeu. A ses côtés, sa chérie Juliette qui a n’a pas pu s’empêcher de lâcher un « C’était sûr… » à son compagnon. “Je suppose qu’on lui dit souvent qu’il ressemble à Mbappé. Vous en jouez parfois ou pas ?“, a alors enchaîné tout de go Bruno Guillon. « Oui, c’est vrai ! », a en effet répondu le sosie du footballeur de 21 ans.

“Lui c’est Mbappé et moi c’est la femme de Mbappé.”

Évidemment, dans la vie de tous les jours, Amine rencontre constamment des personnes qui l’arrêtent en chemin à cause de sa ressemblance avec la star du ballon rond. Bruno Guillon les Z’amours a voulu savoir si cela permettait au couple de tirer quelques privilèges. « Juliette, on lui dit souvent je suppose ? », a-t-il donc demandé. « Tout le temps », a répondu en toute franchise la jeune femme. « On a un bar où on va souvent avec Amine, et lui c’est Mbappé et moi c’est la femme de Mbappé. On nous checke, on nous fait la bise et tout. », a-t-elle expliqué, l’air amusé. « Ça vous permet d’avoir des coups gratuits ou pas ? », a ensuite enchaîné Bruno Guillon. « On aimerait bien », a-t-elle regretté. Mais visiblement, ce n’est pas le cas !