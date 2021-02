Les Z’amours: les candidats sont-ils rémunérés par la production?

Quotidiennement, Bruno Guillon anime Les Z’amours, un programme dans lequel trois couples se font face sur plusieurs questions qui portent sur leur vie intime. En plus des cadeaux qu’ils ont, les participants sont-ils rémunérés par la production? LdPeople vous donne la réponse.

Malgré le départ de Tex de la présentation de l’émission Les Z’amours sur France, les téléspectateurs sont toujours nombreux à suivre ce rendez-vous. C’est aujourd’hui Bruno Guillon qui est aux commandes. Ce programme diffusé tous les midis sur France 2 permet de se détendre et de sa faire plaisir ! Le concept de l’émission est redoutablement efficace. Trois couples ont pour but de répondre précisément aux questions soumises pour voir leur connaissance de leur propre histoire. Le plus performant se qualifie pour la finale et peut gagner, s’il s’adjuge l’ultime manche, un voyage.

Les coulisses des Z’Amours

A tous les fans qui se posent des questions sur le fonctionnement de l’émission et les coulisses, on a pu en savoir plus grâce au site TV Mag. Ce média rattaché au Figaro a pu interviewer Marie-Pascal Beauprey, productrice et Edouard Garzaro responsable de production, sur les coulisses du programme et évoquer l’émission spéciale dédiée à la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Au sujet des questions, « le principe est d’avoir dans une même émission des couples avec des profils qui peuvent se rejoindre sur certaines questions » pour voir une certaine cohérence.

Une rémunération pour les participants ?

Si les participants ne repartent pas les mains vides, ils ont aussi droit de repartir avec les pancartes « Elles constituent l’élément le plus représentatif de l’émission. C’est l’objet souvenir de leur passage dans Les Z’amours », indique Edouard Garzaro. Les participants connaissent également plusieurs questions à l’avance pour « gagner du temps » : « On leur lit la question ouverte avant. Ce n’est pas un QCM, ils n’ont pas à choisir entre trois propositions. On les aide à donner leur réponse ».

Au niveau des récompenses, la préparation est au rendez-vous. « Tout ce qui est matériel, généralement, ils repartent avec, précise Edouard Garzaro. Si c’est un bon d’achat, il leur est envoyé chez eux mais il peut y avoir d’autres cadeaux qui sont envoyés à leur adresse ». Déjà récompensés, les candidats ne sont donc pas rémunérés par la production, même pas remboursés pour les frais de déplacement nécessaires : « Ils viennent pour le plaisir de jouer ». Ceux qui pensent gagner de l’argent vont être déçus.

Un succès qui ne se dément pas

Depuis de nombreux années, l’émission fonctionne très bien et l’audience est au rendez-vous. Plusieurs millions de personnes suivent ce rendez-vous. Le succès est lié en partie à la personnalité du présentateur Bruno Guillon qui est très drôle. C’est aussi le concept de l’émission qui plait toujours autant. Tout le monde peut s’identifier aux différents couples qui sont présents. Le panel est assez représentatif de la société. Le casting est aussi très étudié.