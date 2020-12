Les Z’amours: les confessions troublantes, hallucinantes d’un participant sur la mère de sa compagne

Dans Les Z’amours de ce mercredi 16 décembre, une candidate prénommée Morgane a fait une étonnante confidence … Au début de leur relation, son compagnon Stéphane lui aurait avoué qu’il avait eu des vues sur sa mère, Micheline…

Et on le sait dans ce cas, toute vérité n’est pas bonne à dire ! Les téléspectateurs pourront retenir cela comme leçon les Z’amours, après le numéro diffusé ce mercredi 16 décembre sur France 2.

Bruno Guillon a interrogé les candidates, dès le début de l’émission, en leur demandant quel avait été le fait le plus surprenant de leur relation, émanant de leur conjoint. Elles ont été les premières à répondre aux questions.

Morgane, qui a rencontré son compagnon Stéphane lors d’une fête des voisins, a alors raconté que ce dernier lui avait indiqué avoir eu des vues sur sa mère !

“J’habitais encore chez ma mère à l’époque. Et quand on a presque décidé de se mettre ensemble, il m’a dit : ‘Bah en tout cas, si tu m’avais dit non, j’aurais essayé avec ta mère‘. Voilà. Ça craint oui…”, a-t-elle confié face à la caméra dans les Z’amours.

De quoi fortement étonner le successeur de Tex, qui a d’ailleurs d’emblée voulu savoir si Micheline, la mère de la candidate, était au courant de cette confidence.

Mais elle ne semble pas l’être … Elle l’apprendra donc, comme tous les téléspectateurs, en regardant l’émission !

Son copain lui a clairement dit que si elle lui avait dit nan au début, il aurait essayé avec… Sa mère ! 😅 😅 On passe le bonjour à la maman de Morgane ! 🤭#LesZamours du lundi au samedi à 11H20 sur @France2tv 👩‍❤️‍💋‍👨 pic.twitter.com/rrmALSBiR2 — Les Z’Amours (@Zamoursofficiel) December 15, 2020

Les Z’amours : STÉPHANE TRÈS MAL À L’AISE

Stéphane ( Les Z’amours ) a été rejoint par sa compagne sur le plateau et fut très mal à l’aise de découvrir la confidence qu’elle avait faite face aux caméras.

Il a donc expliqué ce message passé en disant qu’ils s’agissait d’une blague et que bien entendu, il ne le pensait pas sérieusement : “Ça m’est venu comme ça”, s’est-il défendu.

Mais il n’est pas au bout de ses peines car il va devoir l’expliquer à sa belle-mère aussi, et c’est peut-être tout aussi délicat de lui dire qu’il s’agit d’une blague …

Le présentateur Bruno Guillon n’a d’ailleurs pas hésité à enfoncer un peu plus le clou … et a même proposé au candidat de faire un petit coucou à Micheline derrière son poste !

“Elle vient d’apprendre que son gendre voulait la pécho”, a rappelé de façon très drôle l’époux de Marion.

Entre la visite de deux cousins germains mariés et celle d’un homme traqué par sa femme via le GPS, et ce dernier événement, l’animateur de 49 ans aura vraiment tout vu !

D’ailleurs quand il le faut Bruno Guillon animateur de les Z’amours tient aussi à recadrer les candidats comme il l’a fait lors de l’émission du 14 décembre : « Le pire qu’il m’ait fait, c’est quand il s’est endormi sur l’autoroute et qu’il a fallu qu’un samedi matin, je cherche une aile de voiture parce qu’on devait partir chez la grand-mère”, expliquait une candidate, après la question « Quand votre compagnon s’est fait tout petit face à vous ? » “Eh, faut pas déconner”, a lancé Pascal, son compagnon amusé.

Bruno Guillon n’avait donc pas hésité à rappeler : “Alors si ! Déjà, on ne dit pas ça à la télévision et d’une, et puis de deux, il y a une valeur qui est un peu perdue de vue mais qui est importante quand même, c’est le respect. C’est important ».