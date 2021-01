Les Z’amours : La somme folle que dépense cette candidate pour du maquillage chaque mois, Bruno Guillon abasourdi

Ce mardi 19 janvier 2021, Louise et Colyn était sur le plateau les Z’amours. La jeune femme, qui avait envie de parler, a révélé la somme folle qu’elle dépensait par mois pour du maquillage. Bruno Guillon est resté totalement estomaqué par la révélation de la candidate. La rédaction de LD People va vous dire combien elle dépense exactement.

Colyn rencontre Louise à l’âge de huit ans

Comme à chaque fois sur le plateau les Z’amours, Bruno Guillon recevait trois nouveaux couples prêts à tout pour remporter un magnifique voyage en amoureux. Parmi les candidats, il y avait Louise et Colyn qui ont une histoire assez particulière. Comme la jeune femme l’a indiqué lors de la première manche, il y a eu deux rencontres entre elle et son compagnon. Avec neuf années d’écart entre les deux, il faut dire que c’est plutôt normal.

Louise était l’ancienne monitrice de colo de son chéri… Il se sont revus 12 ans plus tard ! 😅 🔥 Elle nous raconte leur rencontre 😊 #LesZamours Émission intégrale à retrouver en replay ici ⏩ https://t.co/fBzYnsdMQ5 pic.twitter.com/gwyZ7btQRd — Les Z’Amours (@Zamoursofficiel) January 19, 2021

Si la différence d’âge n’est pas choquante, elle peut surprendre au moment d’une rencontre comme le raconte Louise : “La première rencontre, il avait 8 ans. J’étais son animatrice de centre aéré. J’avais 17 ans. Je le voyais comme un enfant, je vous rassure ! On n’avait pas le droit d’avoir de chouchou mais c’était le mien” a-t-elle déclaré tout d’abord. La jeune femme explique ensuite que quelques années plus tard, la magie de l’amour a opéré : “C’était lors de mon déménagement. […] On a commencé à bien se parler et ça a continué”. Une belle histoire non ?