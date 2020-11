Les Z’amours: son beau-père dégaine un couteau quand il fait sa demande en mariage! Ce candidat a eu la peur de sa vie!

Ce lundi 9 novembre, sur le plateau des Z’amours, Bruno Guillon recevait un candidat particulièrement courageux. Quand Alexandre a fait sa demande en mariage auprès de son beau-père, celui-ci a sorti un grand couteau ! Mais comme toujours, l’amour a pris le dessus ! Retour sur cette anecdote incroyable.

Tous les jours, Bruno Guillon en entend des vertes et des pas mûres. Sous les projecteurs des Z’amours, les candidats partagent leurs secrets les plus inavouables ou les expériences les plus farfelues. Candidat attaqué par un chien en plein câlin avec madame, participant séduit par l’amie de son épouse… Ces confidences régalent le présentateur ainsi que les téléspectateurs. Mais cette fois-ci, c’est une histoire choquante qu’ils ont découverte, et qui aurait pu très mal tourner !

Ce lundi 9 novembre, Bruno Guillon reçoit le candidat Alexandre qui s’est confié sur ses relations avec son beau-père. Il a raconté l’horrible moment qu’il a passé lors de sa demande en mariage. Heureusement, aujourd’hui il en rigole. Les deux seraient même devenu copain comme cochon.

“Tu veux la main de ma fille ? Il n’y a aucun problème. Je prends la tienne.”

Pour remettre les choses dans son contexte, Alexandre voulait épousé sa chère et tendre. Mais il explique qu’il a dû suivre les instructions de sa chérie pour les formalités. “Quand même au début, Madame m’a obligé à la demander en mariage à l’ancienne en demandant à son père. Il m’a dit : ‘bah écoute, tu veux la main de ma fille, il n’y a aucun problème, je prends la tienne’. Et donc là, il s’est levé, il est allé chercher un grand couteau et moi j’attendais que la blague se termine en fait”, a-t-il déballé alors que Bruno Guillon devenait blême.

“Il est très très drôle, mais très sérieux quand même, a raconté Alexandre. Et donc j’ai dû attendre qu’il s’approche. J’ai retiré ma main gentiment et à un moment, il m’a dit : ‘mais non, je rigole ! Viens dans mes bras’. Voilà. J’ai eu la larme de peur et de joie“. Alexandre se souviendra toute sa vie de cette épopée ! Heureusement, tout s’est bien terminé. Alexandre et son épouse filent aujourd’hui le parfait amour, après 19 ans de mariage.

Bruno Guillon très, très mal à l’aise.

Mercredi 11 novembre, Bruno Guillon s’est à nouveau senti très mal. Mais pour une toute autre raison ! La candidate Jessica lui a montré sa nouvelle manucure. Elle l’avait faite specialement pour venir sur le plateau des Z’amours. En regardant de plus près, on pouvait voir des lettres sur chaque ongle qui formaient le prénom de… Bruno !

« Bruno gravé sur les ongles ? Mais Jessica, qu’est-ce qui nous arrive ? », a demandé l’animateur, pas très convaincu de ce choix esthétique. « Je suis fan… Je suis fan de toi… Euh, de vous, pardon, de vous », n’a pas pu se retenir de lui lancer son admiratrice. Elle a voulu le rassurer en lui expliquant que son compagnon était également partant. Mais l’animateur avait l’air de trouver ça un peu tordu !