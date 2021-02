Les Z’amours: Un candidat infidèle rattrapé par ses mensonges, Bruno Guillon le dézingue!

Ce 28 janvier, dans les Z’amours sur France 2, Bruno Guillon recevait Jordan. Ce dernier a avoué avec honnêteté son infidélité, mais ne s’attendait sûrement pas à être rattrapé par d’autres mensonges. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il s’est passé dans l’émission.

Les z’amours : Jordan se fait prendre à son propre piège

Lors d’une question pendant l’émission les Z’amours, Jordan a avoué qu’il avait trompé sa compagne, mais qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il n’y avait eu qu’une infidélité. C’est alors que Marine lance : « Quel mythomane ! », qui met le curseur à deux et trois. Bruno Guillon lui demande alors d’expliquer comment elle a appris les différentes liaisons de son amoureux : « Une fois il devait voir un copain parce que ça allait pas entre nous, j’ai découvert sa valise chez lui, en fait il est parti rejoindre une femme » explique-t-elle tout d’abord.

« Quel mythomane…! » 😂 Marine nous raconte les gros écarts de son chérie Jordan ! 😅 ⏩ Candidats à retrouver sur @France2tv dès 11H20 avec @BrunoGUILLONOff pic.twitter.com/cTuJq0dioR — Les Z’Amours (@Zamoursofficiel) January 27, 2021

Elle poursuit son propos ensuite et indique : « quand je lui ai demandé d’envoyer une photo de son copain il a pris la photo de quelqu’un qui prenait des sandwichs sur une aire de repos…« . Jordan confirme à Bruno Guillon avoir légèrement paniqué à ce moment-là : »Au hasard j’ai regardé je me suis dit ça va être mon copain… ». Une phrase coupée par l’animateur qui mime un air de flûte traversière en disant : « Une fois, attention une fois et on m’y reprendra plus« . « Tant pis, c’est fait « , lance Jordan penaud sous les rires du public. A la rédaction LD People on espère que Marine n’aura plus à subir ça.

Bruno Guillon surpris de voir une actrice qui a joué avec Marion Cotillard

Ce mercredi 27 janvier, Bruno Guillon recevait Claudine, une participante tout droit venue de Belgique. Lors d’un entretien avec la dame, celle-ci lui a expliqué avoir joué dans un film avec Marion Cotillard et François Damiens : « J‘ai eu la chance d’avoir un petit rôle dans Dikkenek. Je connais plusieurs acteurs et c’était mon premier casting en plus. Moi c’était la scène du café. Alors je dis : ‘Est-ce que je peux avoir deux bières ?’ Et puis je mange des Chips ».

Les Z’amours : Bruno Guillon très surpris de recevoir une actrice qui a joué aux côtés de Marion Cotillard et Florence Foresti dans une célèbre comédie (VIDEO) https://t.co/zjYGJQnA7t pic.twitter.com/rhB1HGRpmR — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) January 27, 2021

Et si les afficionados du film l’avait tout de suite reconnue, Bruno Guillon qui en est un, s’est directement exclamé : « Mais c’est vous ? Je vois exactement ! Mais je veux un autographe ! » a-t-il notamment demandé à Claudine. Pour mémoire, Il s’agit de la séquence où François Damiens, alors en train de jouer au Flipper dans un bar s’énerve et hurle. La rédaction de LD People se souvient parfaitement. Et vous ?