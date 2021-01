Les Z’amours : un candidat révèle l’énorme soucis qu’il a eu avec sa bague de mariage

Ce samedi 23 janvier dans Les Z’amours, un candidat prénommé Daniel a raconté une anecdote assez unique sur sa bague de mariage. En effet, ce dernier n’a pas pu empêcher une erreur d’être gravée dedans. Découvrez laquelle !

Chaque jour, Bruno Guillon en entend des vertes et des pas mûres. Sur le plateau des Z’amours, les couples ont des tas d’anecdotes croustillantes sur la vie à deux. C’est parfois amusant, souvent un peu choquant. En tous cas, ça fait tout le temps le bonheur des téléspectateurs. Ainsi, depuis qu’il présente ce programme sur France 2, Bruno Guillon a eu son lot d’histoires incroyables. Au sein de LDpeople, on est toujours surpris par les anecdotes uniques des candidats de cette émission !

L’incroyable révélation du centre aéré

Ça passe des révélations coquines, aux câlins dans des lieux insolites en passant par les aveux d’infidélités. Parfois, certains participants affichent fièrement au compteur leurs records d’amants ou de maîtresses.

L’animateur de 49 ans s’attend à toujours pire depuis que récemment une candidate lui a révélé comment elle avait rencontré son chéri. En effet, cette dernière a reconnu qu’elle avait fait la connaissance de celui qui allait devenir son compagnon… au centre aéré ! Elle travaillait en tant qu’animatrice et lui venait passer ses vacances au centre aéré !

Quant à Daniel, avec son problème de bague, Bruno Guillon n’avait jamais entendu une chose pareille. En effet, ce samedi 23 janvier, ce participant a expliqué que sa bague de mariage n’avait pas la bonne date du mariage ! “On devait se marier deux ans auparavant. Ça a été reporté une première fois pour des raisons familiales, puis une seconde fois, encore pour des raisons familiales. Donc l’alliance…“, a ainsi expliqué le mari d’Aline.

Les Z’amours : Un couple plus vieux qu’ils en ont l’air !

D’après la fameuse bague, cela fait donc neuf ans que les deux tourtereaux se sont passés la bague au doigt. Or, cela ne fait en réalité que sept ans. Mais qu’à cela ne tienne ! Daniel et Aline ont l’impression de former déjà “un vieux couple”, et ils l’assument complètement ! En effet, les deux doivent se lever très tôt le matin. Donc à 19h, ils ont déjà fini de manger. Et à 20h, ils sont déjà au lit !

“L’amour n’a pas de sexe“

A l’opposé de leur mode de vie, Isabelle et Christelle forment plutôt un couple de fêtardes. Isabelle a expliqué qu’elle a vécu pendant longtemps en se croyant 100% hétérosexuelle. Mais à la suite d’une rupture amoureuse, elle s’est laissé séduire par Christelle. Les deux femmes ont passé la soirée dans un karaoké et la magie a opéré. Sur la chanson Que je t’aime de Johnny Hallyday, elles ont senti des étincelles dans leur ventre. “On a commencé la chanson à un mètre de distance. Quand on a fini, il y avait juste les micros qui nous séparaient“, a raconté non sans émotion l’une des candidates. “L’amour n’a pas de sexe“, a rebondi avec justesse Bruno Guillon.