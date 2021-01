Les Z’amours: un candidat voit rouge devant la réponse de sa femme à propos de leurs enfants! Plus que choqué!!!

Ce samedi 9 janvier, dans l’émission Les Z’amours sur France 2, un candidat s’est montré très déçu. En effet, sa femme ne partage pas du tout la même opinion que lui au sujet de leurs enfants. Retour sur cet imbroglio télévisuel.

Comme chaque jour, Les Z’amours apporte son flot de blagues, de surprises… et parfois de déceptions ! C’est ce qui est arrivé ce samedi 9 janvier au candidat Jérôme. Pourtant, tout avait très bien commencé. Le concept de ce programme de divertissement se veut des plus simples. Trois couples s’affrontent pour tenter de gagner le gros lot. Forcément, l’animateur Bruno Guillon pose des questions orientées sur la vie à deux. Et ce qui donne du piment à cette émission, c’est que les réponses des candidats montrent que cette vie à deux n’est pas si simple que ça ! Au sein de LDpeople, on adore le concept !

En couple depuis l’adolescence !

Il arrive même que les couples se chamaillent sur le plateau de les z’amours en fonction des réponses apportées par monsieur ou par madame ! Ce fut exactement ce qui s’est produit pour Jérôme ce samedi 9 janvier. Accompagné de sa compagne Julie, Jérôme semblait être un adversaire de taille. Et pour cause : Julie et Jérôme sont en couple depuis l’adolescence ! Jeunes mariés, ils élèvent aujourd’hui leurs deux enfants.

View this post on Instagram A post shared by Les Z’Amours (@leszamours)

Et c’est justement leurs enfants qui fut l’objet de leur discorde ! Car Bruno Guillon leur demande de répondre quelque chose à ce sujet !

Les enfants : le sujet qui fâche

“Que feriez-vous si, alors que vous êtes invité à un mariage avec votre moitié, vous ne pouviez emmener vos progénitures avec vous à l’événement ?” fut en effet la question que l’animateur leur posa. Certains parents pourraient y voir une superbe occasion de souffler un coup. Mais pas Jérôme, très attaché à sa progéniture. « Ce sera sans les parents ! Je ne me vois pas (…) A un mariage, il faut que les enfants soient là. Je trouve qu’un mariage sans enfants c’est un mariage sans vie » a expliqué sans détour le père de famille face à Bruno Guillon de les z’amours. Oui mais voilà, Jérôme était loin d’imaginer que son épouse ne partageait pas forcément le même point de vue que lui !

Quelques minutes plus tard, Julie devait ainsi découvrir la réponse de Jérôme. Pour elle, aucune hésitation ! La jeune maman a ainsi lâché un « Idéal ! » tel un cri du cœur !

View this post on Instagram A post shared by Les Z’Amours (@leszamours)

Elle était tellement sûre d’elle que cela a ainsi énervé son mari qui n’a pas su garder son sang froid. « Tu irais sans tes enfants ? A un mariage ? Réfléchis, mets-toi dans le contexte ! » Oups, on dirait qu’il y a eu comme un gros froid sur le plateau de les z’amours !