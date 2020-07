Les Z’amours : Un couple au bord du malaise à cause de révélations sur leur vie intime !

Il se passe souvent quelque chose dans les z’amours, que ce soit pour une demande en mariage, une engueulade, une provocation à la belle-mère, impossible de s’ennuyer. Ce mercredi 22 juillet, Eliette et Claude étaient les vedettes du show. Doyens des candidats, les amoureux, ensemble depuis plus de quarante-cinq ans, se taquinaient beaucoup et même sur les performances au lit. Explications.

Un moment gênant dans les Z’amours

Chaque jour, trois couples s’affrontent sur le plateau des Z’amours pour prouver qu’ils sont incollables sur leur partenaire respectif. Mais parfois, ils ne sont pas. Ce mercredi 22 juillet Claude et Eliette ont particulièrement fait rire le plateau. Si la dame n’était là que pour voir l’animateur en vrai, elle a tout de même su faire rigoler tout le monde lorsqu’on lui a fait des propositions sur une question sous la ceinture.

La question que posait Bruno Guillon était simple et parlait de la vie intime des candidats : « Ces derniers temps sous la couette, si vous deviez comparer votre chéri à un célèbre sportif, est-ce que ce serait Renaud Lavillenie, parce qu’il place la barre toujours plus haut ? Gaël Monfils, il lui arrive quelques fois de ne pas être à la hauteur ? Ou ça serait Michel Platini car ça fait longtemps qu’il ne joue plus à son meilleur niveau ? » Eliette, la candidate n’a pas mis beaucoup de temps pour donner sa réponse, elle a directement dit Michel Platini parce que selon elle : « Après 48 ans de mariage, bon voilà. On a fait le tour de la question, non ? Moi je dirais : pépère tranquille » les z’amours.

La réponse qu’a pu donner sa femme n’a pas plu du tout à Claude, qui ne s’estime apparemment pas aussi mauvais qu’elle le dit. Il avait notamment donné comme réponse : Gaël Monfils. Mais rien y fait, la dame ne lâche pas et déclare : « Non mais là franchement. Non non, pas du tout« , tandis que son mari tentait de se justifier : « Hey, je ne me suis pas vanté, j’ai dit la vérité« . « Bah ça doit pas être avec moi, parce que là, il y a un problème« , a immédiatement rétorqué la candidate. Une situation qui a beaucoup amusé Bruno Guillon ainsi que les autres candidats présents. Finalement, avec plusieurs autres mauvaises réponses, le couple n’a pas réussi à se qualifier pour la finale.