Les Z’amours: un couple raconte une demande en mariage très originale qui émeut Bruno Guillon

Les Z’amours ont encore une fois des anecdotes inédites et savoureuses qui font parler d’elles sur la Toile. LDPeople ne pouvait passer à coté sans la retranscrire à ses lecteurs. En effet, un couple de candidats raconte l’histoire de leur demande en mariage. Et cette anecdote est si belle et si originale qu’elle va émouvoir Bruno Guillon. L’animateur de l’émission Les Z’amours n’était pas préparé à tant de tendresse. Découvrez la fabuleuse demande en mariage de ces candidats attachants.

Les Z’amours tirent les larmes au public avec une histoire terriblement touchante

Les Z’amours est une émission qui brille de son succès depuis de très nombreuses années. Et c’est incroyable mais vrai, les couples de candidats se suivent mais en se ressemblent pas. Ils ont tous, ou presque, des histoires fantastiques à partager en plateau. Fabuleusement drôles, franchement limites ou incroyablement touchantes, il y a de tout. Et cette fois-ci, c’est une histoire qui risque de vous mettre la larme à l’œil que nous allons vous rapporter. En effet, le 7 janvier dernier, Vincent et Laetitia rejoignaient le casting de l’émission Les Z’amours. Bruno Guillon, l’animateur, connaît les histoires de ces candidats en plateau, légèrement à l’avance. Il fait donc en sorte, au fil du tournage, de les faire partager au public. Et tout le monde se réjouit de cette anecdote pleine de tendresse.

Vincent et Laetitia racontent, émus, comment ils se sont fiancés. Au lendemain de l’accouchement de sa compagne, Vincent entreprend de demander sa main. Pour ce faire, il organise une mise en scène fantastique. Il fait imprimer quelques mots sur le body de son nouveau-né. Sur le devant, “Maman veux-tu” et dans le dos “épouser papa ?”. Pour Bruno Guillon c’est une demande en mariage qui ne manque pas d’originalité. Selon lui, les téléspectateurs pourraient même s’en inspirer.

Une demande en mariage magnifique

En lisant ces mots, Laetitia n’attend même pas que Vincent se mette à genou et sorte la bague pour lui dire oui. Racontant les circonstances de leurs fiançailles, elle essuie une larme qui allait couler au coin de son œil. L’animateur de l’émission Les Z’amours rappelle lui aussi à quel point cette histoire est touchante. LDPeople ne doute pas que ses lecteurs la trouveront particulièrement émouvante. En effet, ce n’est que dans les films romantiques que l’on peut rencontrer ce genre de scène si romantique. Pourtant, Vincent et Laetitia l’ont bien vécu et cela restera à jamais gravé dans leurs mémoires.

Faire en sorte que son enfant participe à la demande, ce n’est pas tous les papas qui y aurait pensé. Laetitia était bouleversée, d’autant plus qu’elle venait d’accoucher et que ses hormones étaient en ébullition. Décidément, quelle belle histoire ! De quoi changer des anecdotes hilarantes auxquelles Les Z’amours nous ont habitué. Pour une fois, c’est l’amour qui triomphe plutôt que l’humour sur le plateau.