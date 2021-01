Les Z’amours : une candidate a piégé son beau-père infidèle, ça vaut le coup d’être vu !

Mélodie, une candidate de les Z’amours du mardi 5 janvier a révélé comment elle avait découvert que son beau-père était infidèle envers sa mère.

Elle a d’ailleurs pu, à la même occasion, faire la rencontre de Sébastien, son compagnon actuel. Bruno Guillon, le présentateur de les Z’amours ayant succédé à Tex, n’est pas au bout de ses peines. Les candidats n’hésitent en effet pas à raconter leurs histoires les plus intimes.

Que ce soit des confidences sur des câlins ou des moments gênants …et très souvent, il est question d’infidélité. Ce mardi 5 janvier, une jeune femme prénommée Mélodie a pris la parole et pour une histoire similaire.

Mais dans ce cas précis, ce n’est pas son compagnon mais son beau-père qui était en cause !

Et cela a fonctionné puisqu’elle a découvert que son beau-père avait bien une liaison avec quelqu’un d’autre.

Aujourd’hui, il n’est d’ailleurs plus avec sa mère. Et même si cette expérience n’est qu’un lointain mauvais souvenir pour Mélodie, cela lui aura permis de rencontrer l’amour de sa vie !

C’est Sébastien qu’elle a donc rencontré sur ce réseau social pourtant au départ elle n’était pas intéressée par les sites de rencontre, mais elle voulait voir avec qui elle avait des affinités.

Elle était donc tombée sur le profil de Sébastien : “ Entre temps je me suis promenée sur le site de rencontres . Je suis tombée sur la photo de Sébastien, j’ai liké et le lendemain il est venu me parler “ , a-t-elle confié.

Un mal pour un bien finalement.

Il y a peu Bruno Guillon de les Z’amours a été aussi assez choqué d’une infirmation livrée par une candidate. Le mercredi 9 décembre, C’est Sandy, une de ses candidates du jour, qui annonçait avoir un lien de parenté avec son époux Fernand.

Et un lien particulier, puisqu’il s’agit de son cousin germain. “Ma belle-mère, c’est ma tante“, a-t-elle précisé afin de clarifier la situation.

Bruno Guillon de les Z’amours a donc fait part de son malaise, assez rapidement.

Il ne semble d’ailleurs pas le seul puisque la famille des deux époux n’accepte pas leur relation.

Les deux amants rejeté ont donc dû accepter de se marier en catimini et non avec leur famille réunie : »On a pris deux amis à nous, et on s’est mariés. Entre guillemets un peu en cachette. Car certains étaient opposés à ce mariage, donc c’était compliqué”, a confié la candidate. Mais Sandy y voit même un avantage : “Au moins, il n’a pas besoin de me présenter la belle-famille dit-elle dans les Z’amours !”