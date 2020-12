Les Z’amours : une candidate quitte son compagnon alors qu’elle est enceinte, voilà pourquoi

Les Z’amours attaquent fort ce 26 décembre dernier. Les candidats en plateau ont des anecdotes de couple inédites et savoureuses. L’une d’elle nous a particulièrement impressionné chez LDPeople. Aussi, nous ne pouvions pas manquer de vous la raconter. En effet, lorsque Bruno Guillon, présentateurs des Z’amours demandent aux candidates qu’est ce que leurs compagnes leur ont fait de plus rude, c’est Cyril qui obtient la palme. Witley était enceinte de quatre mois et elle le quitte pour vivre avec son ex. Leur séparation dure deux ans ! Bruno Guillon est abasourdi par cette anecdote, tout comme le public. Retrouvez tous les détails dans la suite de cet article.

Les Z’amours ont trouvé un couple des plus attachants

Les Z’amours est l’émission favorite des amateurs de potins et de rigolade. Pour être surpris et rire un bon coup, rien de mieux que de suivre les anecdotes croustillantes que les couples révèlent à Bruno Guillon. Bien que tous les candidats soient prêts à raconter des histoires exceptionnelles, il y en a toujours un qui sort du lot. Le 26 décembre dernier ce sont Cédric et Witley qui ont donc impressionné et amusé le public avec leurs nombreuses anecdotes. Lui qui emprunte la carte bleu de sa compagne pour se faire plaisir et s’offrir des parties de poker. Ou encore lorsqu’il se prend pour un grand séducteur et que sa belle le remet à sa place. Mais la plus incroyable de toutes reste tout de même l’histoire où Witley quitte Cyril pendant deux ans alors qu’elle attend son enfant, enceinte de quatre mois. Et les raisons sont vraiment surprenantes.

Si aujourd’hui ce couple file de jours heureux, ils ont connu de belles galères avant d’en arriver là. Bruno Guillon le souligne à plusieurs reprises et se réjouit que les tourtereaux réussissent malgré tout à se retrouver.

Des anecdotes hilarantes

Néanmoins, loins des considérations trop profondes, Cédric et Witley ont fait hurler de rire le public des Z’amours. Le moment où elle reprend son compagnon pour lui faire comprendre qu’il est loin d’être un grand séducteur est hilarant.

“Séducteur de quoi ???” 🤣 🤣 Cédric s’est pris pour Vincent Cassel, pour sa chérie c’est plutôt Jamel Debouzze ! 😇 Emission à revoir sur @francetv 👉 https://t.co/fBzYnsdMQ5 pic.twitter.com/qdAOoAkNh6 — Les Z’Amours (@Zamoursofficiel) December 26, 2020

Les téléspectateurs de l’émission Les Z’amours sont devenus fans de ce couple. Amoureux mais chamailleurs et comptant d’innombrables anecdotes, ils sont tout aussi drôles qu’attachants. Lorsque Cyril raconte à Bruno Guillon qu’il a utilisé la carte bancaire de sa compagne pour s’offrir une partie de poker, des fous rires résonnent en plateau.

Cédric à emprunté la carte bancaire de sa chérie sans lui dire pour… “se faire plaisir” ! 💸 😂 ⏩ Emission à voir dès demain à partir de 11H20 sur @France2tv pic.twitter.com/xvvBab8vnc — Les Z’Amours (@Zamoursofficiel) December 25, 2020

Mais la pire des histories reste celle où Witley quitte Cyril pendant deux ans. Alors qu’elle est enceinte de quatre mois, elle ne pouvait plus supporter son compagnon. Son odeur, sa voix, tout lui devenait insupportable. Les hormones ont été dures pour le couple. Surtout qu’elle décide de vivre chez son ex le temps de la rupture. Heureusement, deux ans plus tard, les amoureux se retrouvent enfin. Un histoire que Bruno Guillon et le public des Z’amours ne sont pas prêts d’oublier.