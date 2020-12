Les Z’amours: une candidate révèle le lieu insolite où ils ont fait l’amour!

Les Z’amours sont une émissions qui permet à trois couples de s’affronter pour déterminer lequel d’entre eux se connaît le mieux. Ensuite, une phase finale permet au couple vainqueur de marquer des points pour remporter le grand ou le petit cadeau du jeu. Mais si les fans des Z’amours sont si nombreux, ce n’est pas seulement pour la compétition. En effet, les anecdotes croustillantes dévoilées par les couples jouent un grand rôle dans la notoriété de l’émission. Les amoureux ont des histoires singulières et souvent hilarantes à raconter en plateau. Aujourd’hui, LDPeople vous propose de découvrir l’une d’elle, particulièrement étonnante.

Les Z’amours savent faire grimper l’audience en titillant la curiosité du public

Les Z’amours sont diffusés du lundi au samedi. Ce sont donc 18 couples qui se partagent le plateau chaque semaine et que le public découvre à travers son écran de télévision. Autant d’occasions d’en apprendre de belles sur les histoires qui rythment leurs vies. Surtout les histoires de câlins qui sont bien souvent savoureuses. En effet, Bruno Guillon, l’animateur des Z’amours a le don de mettre à l’aise ses candidats. Aussi, ils sont capables de dévoiler des anecdotes très personnelles avec humour. Ce fut le cas d’Angel qui a accepté de dévoiler le lieu le plus insolite dans lequel elle ait fait un câlin à son homme. Bruno Guillon interrogeait les candidates pour savoir si elles oseraient faire un câlin avec leurs hommes sur un chantier, sur une grue.

L’objectif ensuite est que leurs compagnons devinent la réponse qu’elles ont donné. Sur les trois, seule Angel avoue qu’elle n’aurait pas peur d’y aller. Etonné par sa réponse, l’animateur des Z’amours ose lui demander si elle a l’habitude de faire des câlins dans des lieux insolites. Là encore, c’est un oui pour Angel. Et elle va ensuite révéler le lieu le plus insolite selon elle. Attention, vous n’allez pas en revenir ! Il s’agit d’un abris-bus ! Angel a coupé le souffle de Bruno Guillon en révélant cette anecdote. Mais aussi celui des téléspectateurs qui en restent abasourdis. L’animateur des Z’amours rebondi en précisant qu’Angel est une mère de cinq enfants. Et qu’avec un tel chiffre, il fallait effectivement s’attendre à des rebondissements.

Des anecdotes de câlins en tout genre mais surtout insolites

Cette scène est absolument hilarante et marquera à coup sûr la mémoire de l’animateur et des téléspectateurs des Z’amours. En effet, ce n’est pas tous les jours que les candidats se livrent de la sorte. Bien que ce soit tout de même assez régulier. Comme LDPeople vous le précisait plus haut, ce sont ces anecdotes insolites qui fascinent pour beaucoup le public de l’émission. Le fait que les candidats soient aussi à l’aise pour parler de leurs câlins en amoureux est rare à la télévision. Les Z’amours peuvent donc se réjouir d’avoir un tel privilège. La dernière en date toute aussi croustillante était l’histoire de Jessica qui avait oublié ses sous-vêtements dans son véhicule avant de le laisser aux soins d’un préparateur automobile !