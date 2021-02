Les Z’Amours: une candidate se met en couple avec le mari de sa meilleure amie, une histoire très surprenante

Dans l’émission Les Z’Amours, les histoires des candidats sont parfois étonnantes. En effet, le présentateur Bruno Guillon a une fois de plus été très surpris par la rencontre de ces deux participants. Sur le plateau de France Télévisions, Franck et Laury reviennent sur l’origine de leur idylle. D’ailleurs, elle a véritablement de quoi surprendre ! Puisque la jeune femme a tout simplement épousa le compagnon de sa meilleure amie ! LD People revient sur ce témoignage dont l’animateur encore beaucoup de mal à se remettre.

Les Z’Amours : des histoires parfois très étonnantes

Des couples face aux caméras

Depuis de nombreuses années maintenant, les Z’Amours cartonne sur France 2. En effet, le programme continue d’amuser et parfois de surprendre les téléspectateurs. Chaque jour, Bruno Guillon reçoit de nouveaux candidats. Dans le jeu, ils doivent répondre à des questions pour connaître les préférences et les goûts de leurs partenaires. Ainsi, les réponses sont parfois surprenantes. Et elles permettent aussi d’assister à des séquences plutôt inattendues. Mais ce mardi 9 février, la surprise était à son comble.

En effet, Franck et Laury sont revenus sur leur véritable coup de foudre. Pourtant, au moment de leur rencontre, le jeune homme n’était pas libre. D’ailleurs, Laury le savait très bien. Puisque le nouvel élu de son cœur n’était autre que l’ancien compagnon de sa meilleure amie. Face aux caméras de France Télévisions, la candidate des Z’Amours s’explique. LD People revient sur cet étonnant témoignage et sur les réactions plutôt circonspectes du présentateur.

» Il l’a quitté «

Sur le plateau des Z’Amours, Laury s’explique. Mais visiblement, Bruno Guillon est plutôt étonné par ces révélations. Dès lors, la candidate livre tous les détails de cette rencontre plutôt étonnante. » Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais ça n’allait pas. Ce n’était pas sa femme en fait. C’était moi. Donc il l’a quittée. Il a divorcé et puis on s’est mis ensemble « . Très intéressé par rapport à ce témoignage, le présentateur veut en savoir plus. » Mais dès le début vous vous êtes rendus compte qu’il y avait une attirance mutuelle ? Il a fallu combien de temps avant que vous mettiez ensemble ? « . Sans aucun tabou, les tourtereaux s’expliquent. En effet, ils précisent que durant quatre ans, rien ne s’est passé. Mais finalement, leur attirance était trop forte.

Dès lors, une question se pose immédiatement. La candidate des Z’Amours et son ancienne meilleure amie sont-elles toujours proches ? À la plus grande stupéfaction des téléspectateurs et du présentateur, cela semble être d’ailleurs le cas. » Ah c’est toujours ma meilleure amie… Enfin, pas ma meilleure amie, mais une bonne amie. Mon mari est même le parrain de sa fille « . Devant tant de franchise et surtout de révélations surprenantes, le présentateur des Z’Amours a beaucoup de mal à cacher son étonnement : » Ça m’épate ! « . En tout cas, cette séquence est loin d’être passé inaperçue. Et tout le monde sur le plateau a paru totalement surpris par cette histoire, plutôt déconcertante. Preuve que dans la célèbre émission des Z’Amours sur France 2, le public peut toujours assister à des séquences qui marquent les esprits.