Les Z’amours : une participante dévoile s’être mariée avec son demi-frère, elle raconte tout !

La famille est une notion importante pour les candidats les Z’amours. Et c’est davantage le cas pour le couple Laura et Christian qui a participé à l’émission diffusée le 24 décembre dernier sur France 2. Les deux amoureux sont unis depuis 6 années et ont la spécificité d’être frère et sœur. LdPeople vous explique tout !

Bruno Guillon est un animateur qui aime beaucoup les histoires étonnantes racontée par les participants de l’émission « les Z’amours », sur France 2. Et le jeudi 24 décembre 2020, le présentateur du programme de France 2 a été servi. A première vue, Laura et Christian ressemble à un couple classique, sans aucune particularité. Néamoins, ces deux candidats ont une vraie spécificité sur laquelle Bruno Guillon s’est senti obligé de dire quelques mots.

Un couple atypique

« Donc Christian, votre maman est en couple avec le papa de Laura ». Une information étonnante sur le plateau de les z’amours qui a entraîné une multitude de réactions sur le plateau de l’émission. Un peu plus tard, c’est Laura qui a parlé de cette liaison atypique avec celui qui est à la fois son compagnon mais aussi son demi-frère. Une « histoire improbable » qu’elle a évoqué face à un présentateur avide de détails : « En fait mes parents se sont séparés, j’avais trois ans. Mon papa s’est mis avec sa maman mais on n’avait pas de contact vraiment. Je n’allais pas dans sa famille ».

Laura sous le charme de son demi-frère

Laura explique donc, il n’y a aucun lien de sang avec son mari. Mais le présentateur de l’émission les z’amours a tenu à glisser cette petite remarque : « Si demain il y a un arbre généalogique qui est fait, vous apparaissez les uns à côté des autres ». Après avoir souligné cette curiosité, la femme de Christian a évoqué la rencontre avec son demi-frère : « Quand j’avais 19 ans, mon père me dit : “Est-ce que tu veux aller au ski ?” Je lui ai dit oui et sa mère a pris son fils et ensuite on s’est rencontrés là-bas. Et en vacances de sport d’hiver on est sortis ensemble ». Et cette histoire d’amour s’est poursuivie.

Les Z’amours : Un couple solide

En couple depuis 11 années, Laura et Christian se sont unis depuis 6 ans et ont donné naissance trois enfants. Surtout, ce n’est pas le premier couple a évoqué un lien de parenté dans l’émission les Z’amours. Bruno Guillon a déjà accueilli dans le programme des cousins qui se sont mariés. Certaines histoires sont parfois compliquées à vivre. Les Z’amours constituent un programme très populaire. Depuis de nombreuses années, les couples doivent répondre à des questions sur leur intimité pour voir s’il se connaissent bien. C’est souvent drôle, parfois émouvant. C’est toujours très divertissant. Et si le programme est toujours là, c’est que les audiences sont au rendez-vous. Les audiences génèrent des revenus publicitaires qui sont importants pour la chaîne. Cela met une certaine pression sur le dos de l’animateur.