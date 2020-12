Les Z’amours : Une participante enlève ses vêtements, ça tourne (très) mal

Les Z’amours sont une émission pour le moins surprenante. En effet, les candidats sont amenés à révéler des moments particuliers de leurs vies devant le public. Bruno Guillon, le présentateur, sait parfaitement qu’il n’a qu’à leur tendre la perche pour que les anecdotes originales pleuvent. Et l’épisode du lundi 30 novembre était riche en anecdotes croustillantes. Cependant, sur trois couples candidats, deux se terminent bien alors que la troisième tourne littéralement au désastre. Chez LDPeople, nous adorons vous dénicher des histoires insolites. Et là, difficile de faire plus insolite que l’histoire que racontait Sandrine. Souhaitant pimenter la soirée de son compagnon, Damien, le couple a risqué sa vie !

Les Z’amours offrent des histoires insolites à souhait à son public

Les Z’amours font partie du paysage audiovisuel français depuis plus de vingt ans. Le public n’imagine pas se passer de ce programme culte. En effet, avec Les Z’amours c’est l’occasion de tester son couple pour remporter un voyage ou d’autres cadeaux superbes. L’occasion de vérifier si vous êtes sur la même longueur d’onde que votre partenaire. Et surtout de rire des innombrables anecdotes, parfois très croustillantes, des candidats sélectionnés pour l’émission. Dans Les Z’amours, pas un épisode ne se déroule sans que des histoires abracadabrantes n’arrivent aux oreilles du public. Et chez LDPeople nous savons que nos lecteurs adorent cela autant que nous ! L’animateur, Bruno Guillon, sait se faire attentif pour laisser la place à ces histoires d’être entendues. D’autant qu’il existe carrément une catégorie de questions dans les Z’amours, qui permet aux candidats d’en raconter de belles.

Les anecdotes racontées par les candidats dans Les Z’amours ne sont pas toujours complètement farfelues. Elles prêtent à sourire toujours néanmoins et souvent, les couples dans le public peuvent se reconnaître dans certaines de leurs aventures. En revanche, Les Z’amours savent aussi parfois trouvé des perles rares. Des candidats qui ont joué de malchance. Cependant, toujours des candidats qui peuvent en rire aujourd’hui. C’était donc le cas de Sandrine, qui répond à la question : “Qu’avez-vous fait de plus insolite avec, ou pour votre compagnon ?” Fière d’être chez Les Z’amours, Sandrine ne prend pas quatre chemins pour expliquer cette histoire. Elle était consciente que son compagnon pouvait sentir la routine s’alourdir sur leur couple. Sandrine a donc décidé de lui faire une surprise osée pour la St Valentin. Sur une musique de Mylène Farmer, elle entreprend de se dévêtir délicatement devant lui.

Catastrophe en perspective pour Sandrine et Damien

Ce n’est pourtant pas quelque chose qui est dans les habitudes de la candidate des Z’amours. Mais pour le succès de son entreprise, elle n’a rien laissé au hasard. LDPeople vous raconte tous les détails de cette histoire savoureuse. Tenue idéale, ambiance électrique, bougies et musique et elle était bien décidée à faire de cette soirée un souvenir mémorable pour Damien. Cependant, ôtant l’un de ses bas résille et le jetant n’importe où, ce dernier atterri sur une bougie et prend feu. En un rien de temps, la bougie tombe au sol après avoir enflammé le bas et allume à présent les tentures de la maison. Heureusement, malgré l’ambiance lascive, Damien réagit à temps pour maîtriser les flammes.

Avec une telle histoire, le public des Z’amours imaginaient que le point était gagné d’avance. Mais c’était sans compter sur Damien qui ne s’est pas souvenu de cette histoire d’incendie. Sandrine et son compagnon n’ont marqué que deux points durant l’émission, dommage !