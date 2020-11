“Leur sentence est irrévocable”, Denis Brogniart publie un montage avec Donald Trump, qui fait un tollé …

Depuis que Joe Biden été élu nouveau président des Etats-Unis, Denis Brogniart les internautes ne manquent pas de se lâcher pour publier caricatures et autres memes de Donald Trump. Une des followeuses de Denis Brogniart a réalisé un photo-montage où l’on voir l’animateur dans son émission Phare Koh-Lanta en train d’éteindre la flamme de Donald Trump.

La photo mentionne alors : “Les Américains ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.”

Depuis l’annonce de la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines, tout le monde s’en donne à cœur joie sur internet pour illustrer la défaite du président Trump.

Et Denis Brogniart a décidé de retweeter cette image sur son propre compte Instagram en mentionnant : “Bye Bye Donald! Et la sentence des américains est irrévocable! Merci Amel pour ce montage qui me fait rire. »

Denis Brogniart a un humour irrévocable et n’hésite pas à l’utiliser sur ses réseaux sociaux mais même si cette publication bien sentie a récolté un fort enthousiasme sur la toile avec plus de 60 000 mentions « j’aime » sur Twitter, certains n’ont pas partagé cet humour et a plutôt énervé nombreux d’entre eux.

“Et bien je ne m’attendais pas à un truc aussi nul de votre part Je me désabonne Et vous veriez mieux de faire pareil les gens! Prendre position dans une élection quand on est personnage public? Il a même pas encore perdu Faut rester propre dans la vie!” peut-on lire sous le tweet. Ou encore “Je vous aime bien Denis mais ne faites pas trop de politique svp…” peut-on lire alors.

Outre cet petite blague, Denis Brogniart a récemment révélé sur internet le lieu où il séjourne pendant le confinement et le tournage de Koh Lanta.

https://www.instagram.com/p/CHDqnSDJoqt/

En effet, En ce moment, les images de la prochaine saison de Koh-Lanta sont en train d’être tournées et il s’gita de la 22ème édition de la célèbre aventure intitulée Koh-Lanta : Tahiti . Elle est donc prévue pour 2021 et

Denis Brogniart et toute l’équipe de tournage seront rejoints sur île de Taha’a, pour l’occasion.

Leur lieu de résidence est pour le moins original comme le montre le dernier post de l’animateur sur Instagram.

Il s’agit en réalité d’un très beau bateau de croisière ! Le confinement n’est donc définitivement pas le même pour tous. « Les amis voici le bateau sur lequel toute l’équipe de tournage de #kohlanta est logée en Polynésie Française afin de respecter un isolement strict pour des raisons sanitaires évidentes », a alors mentionné Denis Brogniart en légende de son cliché qui a déjà été liké plus de 28 000 fois par ses followers.

Cette année ne sera en effet pas comme les autres pour le tournage de Koh Lanta, Covid-19 oblige, il faut donc respecter les mesures de sécurité.